El Barça recurrirá las tarjetas de Luis Suárez y Sergio Busquets

El FC Barcelona anunció hoy que recurrirá al Comité de Competición la tarjeta amarilla que vio Sergio Busquets y la segunda que recibió el delantero Luis Suárez durante el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, disputado ayer en el Camp Nou.

Según consta en el acta arbitral del partido redactada por el árbitro Gil Manzano, Suárez vio la segunda amarilla en el minuto 90 "por impactar con el brazo contra un jugador adversario (Koke) de forma temeraria en la disputa de una pelota".

El delantero uruguayo se mostró indignado, a la conclusión del encuentro, por su expulsión que, en principio, le impedirá disputar la final de Copa.

"Ni siquiera ha sido falta. Solo me he girado y parecía que el defensa era lo que quería. Me río de la expulsión, son cosas que no tiene explicación. Ya sabemos cómo funciona esto", manifestó.

Busquets, por su parte, recibió la amarilla en el minuto 95 "por desplazar la pelota del lugar donde se iba a realizar una puesta en juego, en señal de disconformidad", según Gil Manzano.

El Barça alegará que el balón que alejó el jugador no fue, como apuntó el árbitro, con el que se estaba disputado el partido, sino sino otro que acaba de entrar en el campo.