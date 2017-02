Ramiro Ortiz: “Podemos lograr el primer lugar”

Ramiro Ortiz Stoessel es el mayor de cuatro hermanos y de los que más destaca en el plano deportivo. Tiene 18 años de edad, juega al futbol como defensor central y fue nombrado capitán del equipo Tigers del Colegio Americano Nicaragüense (ANS) que participará en el XIX Torneo de futbol Aasca (Asociación de Colegios Americanos de Centroamérica, por sus siglas en inglés).

Ramiro es hermano del brillante tenista Juan Ignacio Ortiz, de 15 años de edad, quien ha competido en los distintos torneos de alto rendimiento que se realizan en Nicaragua, siendo el más reciente la Copa Nicarao. Dicho esto, es perceptible entender que el deporte recorre por la sangre de ambos jóvenes y el éxito de ellos tiene como común denominador la disciplina y entrega al máximo.

Pero antes de jugar al futbol, a Ramiro le gustaban los deportes extremos. “Hacía motocross juvenil”, cuenta el muchacho, pero un pequeño percance lo obligó a buscar otra disciplina, escogiendo el futbol. Ahora con la suficiente experiencia Ortiz se muestra confiando en que el ANS pueda quedarse con el título.

“Estoy seguro que daremos el 100%, podemos lograr el primer lugar, lo digo porque nos hemos preparado mejor que años anteriores, hemos sacrificado vacaciones, trabajamos con pesas, etc. Vamos a demostrar que no nos rendiremos, en los partidos no podemos aflojarnos”, dice Ortiz con una confianza exuberante y contagiosa.

¿Cuántos torneos AASCA has jugado?

Este es mi cuarto certamen, en el primero sinceramente tuve pánico. En el primer juego entré en crisis, me tuvieron que sacar. Reflexioné y me dije: no puede ser. El segundo año fui mejorando y el año pasado me asenté en la defensa. Este año para cerrar bien sería importante ganar una medalla de oro para que se vea todo el esfuerzo que hemos hecho.

¿Cómo ha sido la preparación de cara a este torneo?

Para este torneo comenzamos a entrenar en julio del año pasado, sacrificando vacaciones, porque realmente queremos ganar. Para obtener resultados tenemos que utilizar diferentes métodos de preparación. Igual en enero de este año, seguimos entrenando.

¿Desde cuándo practicas futbol?

Desde los 7 años. Antes hacía motocross juvenil, pero tuve un accidente. Busqué otro deporte, el futbol y soy defensa central.

¿Cómo te sentís al saber que los hermanos Ortiz estén involucrados en el deporte? Juan Ignacio por ejemplo se destaca en tenis

Es bonito que los hermanos podamos demostrar que con disciplina se puede poner en alto el nombre de nuestros colegios y de Nicaragua.

¿Qué se te pasó por la mente cuando te nombraron capitán del equipo?

Lo primero que pensé es: ´Tengo que enseñarles que se puede llegar lejos´. Existe la noción de que el capitán debe saberlo todo y liderar en parte es cierto.

¿Qué es lo más difícil del rol de capitán?

Cuando hay un fallo o fracaso, por naturaleza buscas a quien culpar. Como capitán quiero enseñar que si falla un jugador, falla el equipo. Somos 11 en el campo, todos nos protegemos.