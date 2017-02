Theo pide “perdón” tras lesionar de gravedad a Aleix Vidal

Theo Hernández, defensa del Alavés que lesionó de gravedad en una entrada fortuita al lateral del Barcelona Aleix Vidal, pidió "perdón" por esa acción, pero dejó claro que no tuvo intención de hacer daño al jugador del equipo azulgrana.



"Doy primero al balón y tiene el pie de apoyo apoyado", señaló en declaraciones a Bein. "No le he visto, solo le pido perdón y ahora veré qué tal está", añadió al finalizar el duelo liguero entre los dos equipos que el próximo 27 de mayo disputarán la final de la Copa del Rey.



El Barcelona se impuso por un contundente 0-6 y Theo, con 0-0 en el marcador, dispuso de una clarísima ocasión de gol, en un mano a mano con Ter Stegen, que no aprovechó.



"Hemos hecho nuestro trabajo, pero sabemos que el Barcelona es un grandísimo equipo. Si en mi jugada hubiésemos hecho gol el partido cambiaba, pero ya ha pasado este partido y hay que pensar en el siguiente", destacó.



"En la segunda parte hemos empezado teniendo otra clara ocasión que no ha entrado. Es un partido que tenemos que olvidar. En la final de Copa plantearemos otro juego", añadió.