El Bóer apuesta a la juventud

De la mano de Ronald Tiffer, en su segundo año como mánager, los Indios del Bóer esperan olvidar la campaña pasada en la que perdieron la final del Campeonato Germán Pomares Ordóñez ante los Dantos, remando en contra de las adversidades que provocan un relevo flaqueante, la falta de bateo oportuno y la explosividad del contrario. En aquella ocasión, después de cinco vibrantes desafíos, la Tribu dobló su rey y dejó el trono a la “Maquinaria roja”, el otro equipo capitalino de temible ofensiva y picheo respetable.

Unos meses después, los Indios se preparan para iniciar una nueva aventura, con el objetivo principal de coronarse por tercera vez en la nueva etapa de los Pomares. En vista de ello, es clave preguntarse, ¿realizó el Bóer los ajustes necesarios para repetir una final y lograr el título? Esa interrogante la responde Bayardo Arce, presidente del equipo capitalino, que ve en la nueva camada de peloteros la oportunidad de alcanzar la cúspide del beisbol de Primera División, con el valor agregado de la experiencia que ofrecen Juan Carlos Urbina, Janior Montes, Edgard Montiel, Róger Marín, Juan Serano y compañía.

“El Pomares tiene una limitante, es que te obliga a jugar solo con los peloteros del departamento y en nuestro caso tenemos que compartir con el equipo de los Dantos. Managua no es precisamente la plaza que más jugadores produce, porque el beisbol se ha vuelto como un deporte muy practicado en las zonas rurales. Con eso te quiero decir que la promoción de nuevas generaciones son bastantes complejas, sin embargo, nosotros contamos con jóvenes muy talentosos que empujan fuerte, que a la par de los de mayor experiencia han dado la cara en el torneo y son capaces de llevar largo a la Tribu”, manifestó el directivo.

Esa explosividad a la que se refiere Arce la provocan Javier Robles, líder en hits con 153, Jordan Pavón, máximo jonronero con 25 y en términos de picheo el brazo de Braulio Silva (11-5), que a pesar de su juventud dispone de la experiencia necesaria para hacerle frente a retos mayúsculos. Además, en los momentos cumbres, donde es necesario que la experiencia se haga presente, aparece en escena Juan Carlos Urbina, líder en impulsadas la campaña pasada con 112.

Por su parte, Ajax Delgado, directivo de la Tribu, respalda la teoría de Arce, considerando que “la juventud es la principal fortaleza del Bóer, está naciendo una nueva generación que se está ganando el respeto y admiración de la afición, son muchachos que impactan. La realidad en la que vivimos nos ha llevado a cumplir con el objetivo del Pomares, producir peloteros nuevos y estamos encaminados. Cada uno marcará su propio camino, algunos por su defensiva y otros por su bateo, van a hacer números tremendos”, declaró.

Sin favoritismo

Y es que de cara al arranque de la campaña, en la que el Bóer debutará contra Zelaya Central el próximo 24 de febrero, el regente de la directiva boerista, apela al accionar de jóvenes talentos como Randall Zeledón, John González, Bismarck Ribera y el propio Sandy Moreño Jr., los dos últimos ya con cierta experiencia sobre sus hombros, tras haber jugado la temporada anterior. “Hemos encontrado algunos elementos nuevos que nos acompañarán en esta nueva aventura. Realizamos tryout en San Rafael del Sur, Ciudad Sandino y Tipitapa, de ahí sacamos a cinco peloteros entre lanzadores y bateadores, ellos deben sacar la cara por el equipo”, aseveró Arce, quien aplaudió la dirección de Tiffer, clave en el manejo de sus elementos.

“Sabiendo que fue su primera campaña como mánager, ha sabido resolver. Nosotros creemos que ahora puede tener la oportunidad de llevarnos al campeonato. Su experiencia como directivo es amplia y respetada, estamos contentos con el trabajo que ha realizado, considerando el material humano del que dispone. Es un triunfador y el reto es ganar este campeonato, queremos el tercero para la franquicia y para la fanaticada”, comentó Bayardo, quien a su vez, renuncia a considerar a los Indios favoritos, con todo y que espera volver a una final. “Hay que tener cuidado de los Dantos, de la Costa, León, Matagalpa y otros equipos que vienen fuertes, a estas alturas no podemos confiarnos de ninguno”, dijo.

“Siempre he tenido una filosofía, no solo en el beisbol, también en mi vida, de que no hay adversario pequeño, a nadie se puede subestimar, nosotros arrancaremos contra Zelaya Central que está reforzada con peloteros que militaron en la Costa Caribe, es decir que ya no tiene un equipo débil, sino que está con peloteros de calidad. El arranque no será fácil, quizá no comencemos ganando, pero haremos nuestro esfuerzo para salir ilesos”, ambientó el directivo. Según Arce, la Tribu valora la posibilidad de disputar todos los juegos de la primera serie en Zelaya, a petición de ese equipo. “No está dicho aún, debemos analizar algunas cositas, pero tampoco lo veo descabellado”.