Blandón: “Este es mi año”

Juan Blandón acapara todas las miradas de los fanáticos jinoteganos. En las calles, cuando se habla de beisbol, Blandón es el principal tema de discusión, pues el pelotero está a un paso de unirse a la lista de receptores con mil hits conectados en la que destacan: Marlon Abea, Julio Vallejos, Genaro Llanes y Sergio Mena. Juan en el 2016 logró conectar 69 imparables con las Brumas en la temporada regular de la Liga Germán Pomares Ordoñez y 47 como refuerzo de la Costa Caribe, sumando un total de 927 imparables en su carrera como beisbolista en Primera División.

La meta del catcher es clara, conectar los 73 imparables que le hacen falta para llegar a los mil incogibles. “Es un sueño para mí poder llegar a la cifra soñada, espero que Dios me dé salud y me libre de lesiones para poder conectar los 73 hits que me hacen falta, estoy trabajando duro para mantener el ritmo mostrado en los años anteriores”, mencionó el receptor.

Blandón dejó claro que sus intenciones son lograr la marca de hits y que su equipo se clasifique a segunda vuelta del Pomares, de conseguir estas dos cosas podría pensar en el retiro. “Estoy enfocado en los imparables, no me preocupo por alcanzar otras marcas ofensivas, sin embargo quiero que mi equipo se clasifique a la segunda vuelta. Si consigo esas dos cosas voy a pensar en el retiro”, dijo.

El pelotero de 39 años considera que las cifras que ha logrado en su carrera son suficientes y no hay razón por la cual aferrarse al beisbol. “Hay peloteros veteranos como Eddy Talavera que van a buscar la marca (mil hits), respeto a los veteranos que siguen jugando, pero yo me siento satisfecho con lo que he conseguido, hay que darle oportunidad a los jóvenes, a mí siempre me ha gustado el trabajo que hacen los managers y creo que puedo ayudar a varios chavalos para que nos releven”, destacó Blandón.

Cisneros será clave

La elección de Omar Cisneros como manager de Jinotega será una gran ventaja, según el receptor, pues confía en que su equipo pueda estar entre los mejores 10 del campeonato. “Omar tiene la magia para hacer que un equipo pequeño se levante, al momento de dirigir Cisneros hace maravillas, además yo creo que este es mi año y de Jinotega, hemos trabajo duro para representar dignamente a la ciudad de las brumas”.

“La fanaticada de las Brumas nos ha apoyado mucho, el alcalde de la ciudad nos está construyendo un estadio y el mejor premio que podemos darle a él y a los fanáticos es tener una gran campaña en este Pomares. Esta temporada trataremos de no perder con los equipos pequeños, creo que esa será la clave”, finalizó.

Juan Blandón batea de por vida para .337, producto de 927 hits conectados en 2,750 turnos oficiales, asimismo acumula 61 jonrones y 465 carreras empujadas.