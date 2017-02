Torres, un goleador temible

El mexicano Gregorio “Goyo” Torres, refuerzo del Real Estelí para la temporada 2015-16, resaltó su deseo de conquistar otro título de Campeón Nacional con el conjunto norteño, tras conseguirlo en su campaña de debut en el balompié pinolero.

Además, con cinco goles después de tres jornadas en el Clausura, el azteca lidera la tabla de máximos artilleros, pero descarta que sea su prioridad terminar en la cima de ese departamento.

“Estoy contento con los goles que he marcado, pero eso responde al trabajo del grupo. Esto apenas comienza y el asunto de los goles es circunstancial. Sin buenos compañeros no tendría esa cantidad, así que se debe valorar el esfuerzo de todos. Mi prioridad, como la de todos los que jugamos en el Real Estelí, es ser campeones”, declaró el “Goyo”, quien de momento encabeza la tabla de goleadores del Campeonato Nacional con 17 tantos.

El sábado pasado, con un triplete ante Nandasmo FC, Torres permitió que el “Tren del Norte” aumentara a 47 su récord de juegos sin perder, lo que representa, además, una marca centroamericana que estaba en poder del Comunicaciones de Guatemala con 45, desde la campaña 1976-77. “Ese es nuestro objetivo cada jornada, ganar. Somos el mejor equipo de Nicaragua y debemos demostrarlo en cada juego”, resaltó el azteca.

“Lo del récord de juegos invictos es importante, tanto para mí como para el grupo y la institución. No digo que nos distraemos pensando en eso (extender la marca), pero nos hemos dado nuestro lugar en la historia del futbol de Centroamérica y eso es meritorio”, considera Gregorio, quien en Nicaragua encontró la oportunidad de despuntar en el futbol, tras su tímido paso por Cruz Azul, Santos, Pachuca, León, Atlas, Correcaminos UAT y Venados FC, todos de México.

DESTACABLE DESEMPEÑO

Aunque actualmente se desempeña como delantero, Torres recuerda que su arribo al club esteliano se dio por la prioridad que tenía el equipo de reforzar su medio campo, rol que asumió en la Liga de Campeones de la Concacaf en los partidos ante FC Dallas y Suchitepéquez. “El profe (DT. Otoniel Olivas) me puso como atacante y es una posición que no desconozco, en México jugué así por un tiempo y no me va mal”, destacó el oriundo de Guadalajara.

Ciertamente, Torres ha hecho gala de su remate desde fuera del área marcando en reiteradas ocasiones en cobros de tiro libre, lo cual podría considerarse como su mejor arma. De su juego resalta la visión para distribuir balones en zona de ataque, técnica en la conducción y temple para darle pausa al juego cuando es necesario. Esas características le valieron para que la directiva rojiblanca le permitiera seguir en el equipo en el Clausura.

“Para este torneo (Clausura) salieron varios jugadores, en su mayoría extranjeros, todos en buenos términos. El hecho que la directiva me diera la oportunidad de continuar me obliga a ser cada vez más incidente. Es una responsabilidad que asumo de gran manera, ellos creen en mi trabajo y deseo retribuirles peleando fuerte en cada desafío, no me preocupa ser líder de goleo, deseo ser campeón y en base a ello trabajaré”, aseveró el azteca.

A sus 31 años de edad, el “Goyo” espera levantar el título del Clausura y de Campeón Nacional con el Real Estelí, para poder acceder por segunda temporada consecutiva a “Concachampions”, torneo que, según sus propias palabras, “nos negó un ansiado triunfo en la presente edición y es una espina que debemos sacarnos. No perdemos de vista ese reto”.

Mañana, Torres y el club esteliano, segundos de la clasificación con 7 puntos, enfrentarán a la UNAN–Managua, en el Estadio Independencia a las 7:00 p.m.