Toni Nadal confirma a AFP que dejará de entrenar a Rafa Nadal en 2018

El tío de Rafa Nadal, Toni, confirmó este martes a la AFP que dejará de entrenar a su sobrino en 2018, dejando su lugar la próxima temporada al extenista Carlos Moyá, recientemente incorporado al equipo técnico del tenista de Manacor.

“La decisión viene de mí”, dijo Toni Nadal en una entrevista telefónica a la AFP, señalando que “este año no cambia nada” y seguirá junto a su sobrino hasta final de temporada.

“Tengo los años que tengo, le he dado vueltas, desde hace cierto tiempo cuando tengo que viajar es difícil, aquí tengo mis hijos”, explicó el entrenador, de 55 años de edad, que considera que la llegada de Moyá al cuerpo técnico permite una transición tranquila que desembocará en su cese como entrenador principal.

“Es la consecuencia, desde la más absoluta naturalidad. No dentro de un problema. A mí lo que me ha interesado toda la vida es que a Rafael le vayan bien las cosas”, añadió Toni Nadal, que lleva entrenando a su sobrino desde que éste tenía tres años.

“Las cosas han ido suficientemente bien en este inicio de año, ha sido un gran acierto la incorporación de Carlos, entiendo que Rafael está suficientemente bien atendido con Francis (Roig, colaborador de Toni Nadal), Carlos...”, afirmó el tio de Rafa Nadal, que no esconde su deseo de volver a dedicarse más a la formación de jóvenes en la Academia inaugurada recientemente por su sobrino.

“Con la Academia se me ha dado un gustazo de estar aquí, cosa que antes no me pasaba. A nivel profesional, ya tengo la posibilidad de elegir trabajar aquí en la academia, me encanta estar en la formación y poder ayudar a los niños”, explicó.