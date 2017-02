Luis Enrique: “Ha sido una noche nefasta y el rival superior”

"Ha sido una noche nefasta, el rival ha sido superior", aseguró el entrenador del Barcelona, Luis Enrique, para explicar la derrota de su equipo (4-0) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Pese a todo, el técnico aseguró que hay una esperanza "difícil" de remontada y que se aferrarán a ella en la vuelta en el Camp Nou.



"No creo que sea difícil de explicar el partido. El rival ha sido superior a nosotros desde el inicio, desde las primeras acciones, nos ha superado en la presión, no hemos podido salir. Han sido mejores con y sin el balón", dijo.

Galería de fotos: PSG golea al Barcelona en octavos de Champios

Luis Enrique señaló que tuvieron un cuarto de hora en la primera parte en la que se sacudieron el dominio parisiense pero en la que no crearon ocasiones.



Y consideró clave la que falló André Gomes ya con el 1-0 en el marcador que les podría haber enganchado al partido.



"Hemos perdido muchos duelos y muchos aspectos importantes. El PSG ha dado su mejor versión y ha coincidido con una más pobres nuestras", afirmó.



"La eliminatoria está complicadísima pero queda la mitad, en otro estadio y otras circunstancias. No pierdo la esperanza de una machada para dar la vuelta. ¿Por qué no vamos a soñar con que podemos hacerlo nosotros?", dijo.



"Hemos demostrado capacidad para hacer buenos partidos y resultados y queda la mitad de la eliminatoria. Cuando analicemos las cosas veremos que tendremos pocas opciones pero algunas y hay que aferrarse a ellas", agregó.



Luis Enrique aseguró que la responsabilidad de la eliminatoria es suya y no de los jugadores. "Tengo máxima confianza en los jugadores, cuando las cosas no funcionan acepto mi responsabilidad", señaló.