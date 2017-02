Espinoza y González prometen una guerra

Alexander Espinoza, considerado el mejor 118 libras de Nicaragua, enfrentará a Sergio “Torito” González el 25 de febrero en la Plaza de Ferias de Ciudad Sandino. Pelearon por primera vez el 15 de agosto de 2015, el resultado fue un empate. Pero esta vez las cosas serán totalmente distintas, cuando se cuenta con una mayor experiencia lo que se espera es un choque erizapelos en el ring.

González ha sido el único que no ha sucumbido frente a los puños de Espinoza. Es un peleador bravo, siempre va hacia el frente y precisamente por ese estilo frontal, de buscar el choque constantemente adentro, se espera un duelo sumamente explosivo en la cartelera de Búfalo Boxing.

“Ahora soy un peleador más técnico respecto al primer combate, sé desplazarme mejor en el ring. Tengo una mejor condición física, he estado trabajando con Wesley Tiffer en el plano físico. Sergio es un boxeador aguerrido, se faja, es fuerte, no me confío sinceramente”, dijo un respetuoso Espinoza ayer, durante la conferencia de prensa celebrada en un casino capitalino, donde Rosendo Álvarez y su esposa Ruth Rodríguez anunciaron su próximo evento oficialmente.

“No puedo decir que puedo noquear a González, pero sí quiero ser inteligente, no exponerme a que me golpeen de puro gusto. Después de esta pelea me gustaría enfrentar a Dixon Flores, Marcio Sosa, Aarón Juárez y el mismo Yesner Talavera, pero es un poco indisciplinado”, agregó el apodado “Supernova”.

Por su parte, González comentó que “visiono un combate sumamente bravo, mi tren de pelea es buscarlo, me conviene pelearle adentro, no puedo permitir que desarrolle su boxeo. Puedo decir que voy a mostrar mejores cosas respecto al primer enfrentamiento que tuvimos. Será una gran pelea”.

Más duelos

En la pelea semiestelar, Cristian Narváez cruzará disparos con Alcides “Tanquecito” Martínez en 108 libras. También estará en acción Eliecer Quezada, retando a José Cordero. Mientras que Julio Laguna se medirá con Elvis Ramírez.