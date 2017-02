Blanco en respaldo de Mayorga

Semiestelar. Ramiro Blanco, el muchacho de 15 victorias, 3 derrotas y 1 empate, estará a cargo del combate de respaldo en la función que encabezará Ricardo Mayorga, quien enfrenta al mexicano Jaudiel Zepeda en un evento organizado por la promotora Búfalo Boxing de Rosendo Álvarez y Ruth Rodríguez. El rival de Ramiro será un extranjero, posiblemente azteca, y puede ser que se ponga un título regional en disputa.

Más irresponsabilidad. Yesner Talavera iba a regresar al ring, tras varios meses con supuestas lesiones, defendiendo ahora sí su título nacional de las 118 libras. Pero nuevamente el peleador deja burlado no solamente a su manejador Rosendo Álvarez, sino también a la promotora Búfalo Boxing. “Volvió a negarse a pelear nuevamente, es un muchacho irresponsable y no voy a estar tapando indisciplinas. Le dije que si no peleaba, lo desconocerían de ser campeón nacional, tiene 1 año y 4 meses de no defenderlo y él me aseguró que estuvo hablando con alguien de la Comisión de Boxeo y esa persona le dijo que no se preocupara, que nadie lo podía desconocer”, dijo Álvarez.

Hace unas semanas, Talavera puso en su Facebook que primero derrotaría a Rueda y luego iría tras los pasos de Espinoza. Sin embargo, otra vez deja evidenciada su falta de seriedad.

Román a prepesaje. Este sábado, el tetracampeón mundial Román “Chocolatito” González, quien está realizando campamento de entrenamiento en Santa Ana, Costa Rica, deberá marcar 125 libras en el acostumbrado prepesaje oficial que manda a realizar el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) previo a una pelea de título del mundo. Según Wilmer Hernández, entrenador del mejor boxeador del mundo, su pupilo detendrá el péndulo en 124 libras. “Con el peso vamos muy bien, todo está controlado”, dijo el adiestrador.

Este jueves, Román hizo 8 rounds de guanteo con Freddy Fonseca y José González, llegando a 112 en total. Este sábado realizará 8 asaltos más, completando los 120 contemplados previamente en la preparación.