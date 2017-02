Ronaldinho abre la puerta a su retirada definitiva del fútbol profesional

El brasileño Ronaldinho Gaúcho, recientemente nombrado embajador del Barcelona por los próximos diez años, abrió hoy las puertas a una retirada definitiva del fútbol profesional y anunció que ya piensa en posibles partidos de despedida.



"Voy a hacer 37 años el mes que viene, la edad llega para todo el mundo y es la hora de tomar un nuevo rumbo", dijo Ronaldinho en declaraciones a TV Globo en Nueva Orleans (Estados Unidos), donde acompaña este fin de semana el Partido de las Estrellas de la NBA.



El campeón del mundo con la selección brasileña en 2002 desveló que recibió varias ofertas para jugar "tres meses en un club, seis meses en otro", pero reconoció que no es lo que quiere hacer en este momento sin descartar, sin embargo, posibles encuentros de despedida.



"Todavía no definí si haré partido de despedida, si voy hacer tres meses en algún lugar para cerrar, pero creo que quedará más para un juego de despedida mismo. Todavía no es definitivo, pero dentro de poco voy a tomar una decisión", explicó Ronaldinho.



Asimismo, anunció que sopesa incluso organizar un encuentro de despedida en cada club en el que jugó: "Va a venir algo fantástico para cerrar de manera bonita".



En enero pasado, el representante y hermano del astro brasileño, Roberto de Assis Moreira, confirmó que hubo contactos con la directiva del Nacional de Montevideo por medio de intermediarios que buscaban acercar al jugador al equipo tricolor.



También se le vinculó con el Chapecoense, equipo que perdió a 19 integrantes de la primera plantilla en un accidente aéreo ocurrido en Colombia, y con el Coritiba, ambos de Brasil.



El ex del Barcelona, París Saint-Germain y Milan, entre otros, se comprometió en los primeros días de este mes con el club azulgrana a ser el embajador de ese club durante la próxima década.



Ronaldinho, que llegó al fútbol europeo procedente del Gremio para jugar en el equipo parisino, jugó en enero de 2016 sus últimos encuentros profesionales con el Fluminense durante la Copa Florida.