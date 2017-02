Sorprende peso del Chocolatito

Román “Chocolatito” González cumplió ayer con el prepesaje oficial que exige el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un mes antes de la defensa de su título mosca contra Srisaket Sor Rungvisai, programada para el 18 de marzo en el Madison Square Garden de Nueva York. Realmente sorprendió que el arquitecto de los pesos mínimos marcara 122.6 libras cuando todavía quedan cuatro semanas para el combate.

No deja de llamar la atención el control absoluto que tiene Román con el peso y lo mejor de todo es que físicamente está muy fuerte, no está sufriendo hambre, come sanamente y en los entrenamientos se exige al máximo. Con solamente 7.6 libras de sobrepeso para marcar la categoría de las 115, el tetracampeón todavía puede darse el lujo de ingerir alimentos sin demasiadas restricciones.

Este sábado, el nica realizó ocho rounds de guanteo en el gimnasio Fight Club en Santa Ana, Costa Rica, totalizando 120. “Previamente teníamos contemplado que termináramos con 120, pero haremos 20 más porque realmente González está muy fuerte, sólido y tranquilo, no ha mostrado cansancio”, comentó Wilmer Hernández, entrenador del tetracampeón mundial.

Román viajará a Nueva York el 12 de marzo. Según Hernández espera que viajen en 117 libras como máximo para luego bajar esas dos libras en la semana previa al combate. González acumula un mes de entrenamiento en Santa Ana, Costa Rica.