Así viví el Clásico Azteca

Aquí en México no hay manera de permanecer indiferente a la interminable cabalgata de emociones que fabrica un enfrentamiento entre los equipos América del DF, como todavía lo conocemos, y el Guadalajara local, caracterizado por la bravura del Jalisco no se raja. Quemando mis últimas cuartillas como un cronista de deportes, que ya no viaja detrás de las ejecutorias de los atletas, sino buscando un disfrute personal, me hacía falta entre tantas ilusiones pendientes, no totalmente perdidas, ser testigo ocular de uno de estos duelos que llevan al punto de ebullición ese fanatismo incontrolable de quienes nacen, crecen y comienzan a desvanecerse, creyendo tener un balón latiendo en lugar del corazón.

He sido seguidor del futbol azteca desde los años 60, atravesando la secundaria. La explicación es sencilla. Por culpa del Dr. Joaquín Morales, en vida un gran amigo, compraba todas las semanas la revista Deporte Ilustrado, y la rivalidad América-Guadalajara fue siempre prioritaria. Me familiaricé con los nombres de Salvador Reyes, “El Tigre” Sepúlveda, “El Tubo” Gómez, Héctor Hernández y otros de las “Chivas”, en tanto el brasileño Alvés y el custodia-cabañas argentino Ataulfo Sánchez, pilares del América, encabezan mi lista de recuerdos con Enrique Borja más adelante, sacado de los Pumas, el chileno Reinoso, el brasileño Arlindo, hasta avanzar hacia Cauhtémoc Blanco, Pável Pardo y otros.

CONTÉ CON UN BUEN GUÍA

Enamorado de México, no tanto como Fernando Vallejo y García Márquez, entre los que decidieron vivir a la orilla del cantar de los mariachis y el alboroto de las taquerías, nunca pude coincidir con un clásico, ni en el DF ni en Guadalajara, hasta el sábado, comprando en reventa un boleto de 50 dólares, “clase media esa noche”, en 100, el doble, casi lo que costaban normalmente las sillas principales. Como el juego estaba programado para las 9 de la noche, decidí invitar al joven Antonio Ceja, compañero de estudios avanzados en odontología de mi hija Chilito y de Laura Pereira, otra pinolera de Camoapa. Antonio fue un excelente guía desde las 4:30 de la tarde al tomar el taxi Uber hacia al Estadio, hasta las dos de la mañana, en un regreso a casa casi tan largo, como el de Ulises a Ítaca, durante el cual tuvimos que caminar unos cuatro kilómetros para llegar al área de cobertura de los taxis.

Impresionante el Estadio inaugurado en el 2010 con gol de “Chicharito” en el juego Manchester United-Guadalajara. Impresiona tanto por fuera como por dentro. Se llamó “Omnilife” hasta la separación de Jorge Vergara, dueño de las Chivas, con su esposa, pero igual que ocurre con el DF, la gente lo sigue llamando como antes de eso. Más impresionante el orden, hasta para ir a los baños, con las largas colas distribuidas en grupos de cinco frente a una decena de recipientes, mientras en cada uno de estos sitios, televisores permiten seguir el partido. La vigilancia particular compite en número y efectividad con la pública. Me quitaron el lapicero que llevaba para mis apuntes para poder entrar.

COMODIDAD Y FANATISMO

Los puestos de venta de alimentos que están afuera, rodantes, con sus promociones, rivalizan con los de adentro. Hay de todo, principalmente cerveza en grandes vasos y los precios son potables. Esencial el Wi-Fi en todos los rincones asegurándole el internet a la multitud. Oficialmente hay 48 mil butacas, pero se dice que la asistencia supera los 50 mil con todos los de pie. Un show variado previo al partido se muestra en las pantallas, incluyendo la solicitud de mano de un novio a una muchacha muy atractiva con audio para todos. La canción Guadalajara, que cantaron tanto Jorge Negrete y Pedro Infante. Los gritos con la salida de los equipos al calentamiento, y mayor ruido al salir nuevamente para fajarse en serio, impiden sentarse.

Trabado el América en el inicio y suelto el Guadalajara, pero las dos primeras llegadas cargadas de peligro las provoca el América. La posesión de balón y de terreno es de las Chivas, pero sin inquietar, hasta que Pulido es derribado en el área en el minuto 30, y ejecuta Saldívar para adelantar al Guadalajara 1-0. La expulsión de Samudio en el minuto 52 deja al América con diez y pese al dominio de las Chivas la pizarra no vuelve a moverse, mientras el masticar de uñas produce una música nerviosa tipo rap. El Guadalajara no le ganaba al América en este estadio desde el 2011. Hay mucho que festejar, y al salir, aún en los baños colmados, el grito de: “Dale Chivas, dale”, resuena victorioso, y seguirá en las cantinas y taquerías durante la madrugada, mientras la noche desaparece, pero no ese fanatismo de excitación extrema, que en un tiempo nosotros tuvimos.