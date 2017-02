¿Hasta dónde llegará el “Tren”?

Con la victoria del Real Estelí 2-0 ante Managua FC, el pasado sábado en el estadio Nacional de Futbol, gracias al autogol de Francisco Miranda en el minuto 53 y al buen cobro de Luis Manuel Galeano desde los once pasos (punto penal) al 83, el “Tren del Norte” alargó su racha a 49 partidos sin conocer el descalabro. Los norteños tienen en sus filas a los mejores jugadores nacionales y extranjeros de la liga, por lo que no es descabellado que establezcan una marca superlativa.

Estelí en su larga y hasta graciosa racha (con algunos rivales pocos exigentes) acumula 35 victorias y 14 empates y por el momento no parece que haya alguien que pueda ponerle freno a la marcha de este tren arrollador. En la jornada venidera, los norteños enfrentarán a la franja roja de Chinandega, un equipo que en sus cinco partidos previos acumula dos victorias, dos empates y una derrota.

Ante un rival como Chinandega, los norteños no deberían perder; siendo así, ¿quién podrá vencerlos? Esa pregunta parece ser un enigma indescifrable. El Real Madriz, equipo al que se enfrentarán en la jornada siete, no parece ser quien pueda detenerlos. Aunque posterior a este partido enfrentarán al actual líder, Juventus FC, un equipo inflado por el buen momento que pasa, no posee el material humano necesario para vencer a los rojiblancos.

¿Será el Diriangén?

El Diriangén podría ser la piedra en el camino y no es que los Caciques sean un club del mismo nivel futbolístico, pero de los rivales anteriormente mencionados, es el que tiene más posibilidades de tumbar al “Tren”. Los originarios de la tierra del Guegüense están terceros en la tabla de posiciones con ocho puntos, en cinco partidos jugados han ganado dos, empatado dos y perdido uno; sin embargo, para entonces los norteños habrían alargado su racha a 53 victorias, si es que no pasa algo imprevisto.

Luego los norteños tendrían un rival complicado hasta la jornada 11, cuando se midan al Walter Ferretti. Ante esta marca que ostenta el Real Estelí, ¿deberíamos alegrarnos o entristecernos?

La racha más larga de triunfos la posee el ASEC Mimosas de Costa de Marfil, el cual alcanzó 108 victorias. En una liga como la de Nicaragua, no es descabellado pensar en que los norteños logren esa marca, la cual más que una gesta, sería una vergüenza para el torneo.