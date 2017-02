Peloteros rumbo al retiro

Mientras el parque del retiro los invita frecuentemente a tomarse un café en sus praderas, recordándoles insistentemente que sus cuerpos necesitan por fin un descanso total, pues la chispa que encendió la llama de sus mejores presentaciones en el beisbol nicaragüense ha empezado a apagarse, Diego Sandino, Eddy Talavera, Freddy Corea y Juan Oviedo están conscientes que su tiempo en el juego de los bates y las pelotas está llegando a su fin.

A sus 42 años, Diego Sandino sigue siendo importante dentro la organización de los Cafeteros de Carazo; sin embargo, el fiero y veterano lanzador está consciente de que el retiro está a la vuelta de la esquina. Por tal razón, está enfocado en conseguir los dos juegos completos que le faltan para llegar a 100, así como obtener los 68 ponches que lo separan de los mil.

“A mis 42 años uno siempre piensa en el retiro, si estoy saludable lanzaré este y el próximo año, pero ahorita estoy enfocado en buscar esos dos juegos completos que me faltan para llegar a los cien y los 68 ponches que me permitirían estar en la lista de pícheres con mil o más fusilados”, dijo Sandino, que actualmente se entrena con los Cafeteros.

“Espero que los Cafeteros me den la oportunidad de ser coach de picheo después que anuncie mi retiro como lanzador”, finalizó el general del picheo, que en su carrera como pistolero acumula 368 juegos lanzados, 140 triunfos, 98 juegos completos y 932 ponches propinados.

Corea siempre importante

Por su parte, Freddy Corea, el otro veterano que tienen los Cafeteros de Carazo en sus filas, podría decidir dejar este año el beisbol. Sus 44 años lo convierten en uno de los peloteros con más edad en el beisbol casero, a pesar de esto el lanzador ha sido importante con el equipo caraceño. El año pasado logró ganar diez juegos y perder nueve, asimismo ponchó a 60 contrarios, obteniendo una efectividad de 3.17.

“Pienso lanzar este año y si estoy sano, podría tirar el año que viene (2018). Mi meta es llegar a las 150 victorias y a los 2,000 innings lanzados, consiguiendo eso me retiro”, manifestó Corea.

Talavera decidido

Por otro lado, Eddy talavera intentará conectar los cuatro imparables que le faltan para llegar a los mil, una vez que lo logre tomará las riendas de los Tiburones de Granada. Talavera en su carrera como pelotero acumula un porcentaje de bateo de .269, producto de 996 hits conectados en 3,451 turnos oficiales. Además ha sacado la pelota del parque en 39 ocasiones y ha impulsado 420 carreras.

Eddy con 49 años podría convertirse en el pelotero con más edad en conseguir mil incogibles, pues Noel Rojas lo logró el año pasado a sus 45 años, al conectarle una línea por primera base al lanzador rivense Henry Bustos. Arnoldo Calderón lo hizo a los 44 años en el año 2009, en el partido entre Rivas y los Cafeteros de Carazo.

Oviedo busca marca

Juan Oviedo, ese pelotero veterano cuyo corazón y garra no se desvanecen a pesar de su edad, también está resignado al retiro, pues este podría ser el último año que lo veamos en acción, si no consigue las metas que se ha propuesto.

“Deseo jugar dos años más, aunque siempre me pongo metas. Por ejemplo, si este año no bateo al menos 100 imparables y no logro construir un promedio ofensivo igual o mayor a .300 puntos, consideraré la posibilidad de decir adiós. Creo que no sería un mal momento para hacerlo, pues he logrado acumular cifras excelentes, como los 1,517 hits, cien jonrones y este año podría llegar a los cien robos de bases”, explicó Oviedo.

Oviedo fue clave en la final del Germán Pomares 2016, en el que los Dantos se coronaron venciendo a los Indios del Bóer, obteniendo un porcentaje de bateo de .500, producto de cinco hits conectados en 10 turnos oficiales, empujó seis carreras, anotó cinco y conectó dos cuadrangulares.