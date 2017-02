Solo falta el ¡Play ball!

En Nicaragua el ambiente es de puro beisbol. En las avenidas, los parques y los medios de transporte hay un tema en común: el campeonato de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez. El contexto nacional está invadido de señales que anuncian el inminente retorno de la mayor fiesta deportiva del país. Equipos conformados, alineaciones escogidas, rotaciones definidas, prospectos ansiosos, veteranos animados, mánagers optimistas, comparaciones y pronósticos forman parte del cúmulo de elementos que avisan de la llegada del Pomares, el evento del que ayer se realizó su lanzamiento oficial y que en tres días se pondrá en marcha. Todo está listo para que se escuche el grito de ¡play ball! en Siuna, Managua, Masaya, Chinandega, Estelí, El Rama, Matagalpa, Juigalpa y Rivas, que son los lugares donde el próximo 24 de febrero se jugarán los primeros partidos de la novena edición del campeonato Germán Pomares Ordóñez.

Ayer, en un hotel capitalino, con los representantes de todos los equipos reunidos junto a las autoridades de la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS), se realizó el lanzamiento oficial de la nueva temporada, en la que los Dantos buscarán defender la corona conseguida en el 2016, cuando en seis vibrantes juegos doblegaron a los Indios del Bóer.

La reunión fue ideal para establecer conversación con los mánagers y consultarles sobre sus expectativas para la venidera campaña. Sus discursos suenan optimistas y entusiastas, reflejan confianza en sus equipos, reconocen el valor de contar con peloteros de mucha experiencia y destacan la presencia de jóvenes artilleros que pueden convertirse en grandes figuras.

Aníbal sueña en grande

Aníbal Vega tiene enfrente un reto de grandes proporciones, pese a eso no se intimida, al contrario, se muestra optimista de lograr con éxito la misión de causar impacto con los Cafeteros de Carazo. “Es la primera vez que voy a dirigir al equipo desde el principio, pues el año pasado no tuve la oportunidad de estar al frente de ellos desde la primera etapa. Esta vez los he trabajado a mi manera y he procurado que los entrenamientos sean a conciencia. La temporada anterior nos quedamos sin gasolina, porque no hubo una preparación a conciencia, pero esta vez no será así. Yo tengo que clasificar entre los diez, de no hacerlo me sentiré insatisfecho con mi trabajo”, señaló el timonel.

Pese a no tener una alineación definida, pues anoche realizaría un último partido de preparación para determinar quiénes serían los titulares para el próximo 24, Aníbal si tiene claro quiénes serán sus cuatro abridores: Roberto Martínez, Bismarck Ruiz, Freddy Corea y Diego Sandino. “Es precisamente el picheo la principal fortaleza de este equipo, sobre todo porque hay una interesante mezcla de veteranía y juventud”, comentó el mánager, quien además señaló que una de las claves de su éxito será que logre manejar bien a sus lanzadores.

López cree en sus muchachos

Ernesto López, el reconocido “Tiburón mayor”, sabe que la tarea de dirigir a Boaco está lejos, muy lejos, lejísimo, de ser fácil, sobre todo, porque los pronósticos están en contra, sin embargo, él confía en el talento de su muchachos. “Nos hemos preparado a conciencia”, señala López, añadiendo que “con la preparación que hemos tenido es muy probable que demos una sorpresa este año. Tenemos mucho talento joven, batallaremos para meternos a la segunda vuelta.” “Somos un equipo compacto, tenemos buen picheo, una defensiva responsable y un bateo confiable”, argumentó el otrora destacado pelotero al ser consultado sobre las fortalezas de su equipo.

Sin titubeo alguno López señaló los nombres de quiénes integrarán la rotación de Boaco: Víctor López, Luis Somarriba, Claudio Jarquín y Dheivys Espinoza. Asimismo, manifestó que hay que darle seguimiento a muchachos como Cristopher Cisneros, Freddy Briceño y el mismo Somarriba. “Somos un equipo cuya alineación es bastante joven, los peloteros andan entre los 17 y los 23 años, pese a eso creo que podemos hacer un gran trabajo”, puntualizó el “Tiburón mayor”.

Herrera confía en su artillería

Jorge Herrera asumió la responsabilidad de estar al frente de los Naranjeros de Chinandega y está seguro de que cuenta con el personal necesario para hacer un excelente trabajo en la temporada que se avecina.

“Llevamos un equipo joven con mucho talento”, afirmó Herrera, añadiendo que “serán claves muchachos como Ronald Rivera, César Díaz, Jem Argeñal y Jesús Garrido, pues ya cuentan con la experiencia de haber sido seleccionados nacionales. El apoyo que ellos puedan brindarle a los siete muchachos que este año van a debutar con el equipo será vital para alcanzar la clasificación a la siguiente ronda”. Según Herrera su rotación la conformarán Walter López, Enrique Medina, Isidro Antoja y Joseph Martínez, los cuales serán respaldados por una alineación que integrarán Luis Miranda, primer bate y short stop; Juan Centeno, segundo y jardinero derecho; César Díaz, tercero y segunda base; Mesac Laguna, cuarto y jardinero izquierdo; Jem Argeñal, quinto y bateador designado; Ronald Rivera, sexto y cácher; Jorge Narváez, séptimo y primera base, Francisco Mendoza, octavo y tercera base; y José Miguel Ortiz, noveno y jardinero central.

Toruño, optimista

Será extraño ver a Ramiro Toruño como timonel del San Fernando, pues se había vuelto una costumbre verlo con el uniforme de los Indígenas de Matagalpa, sin embargo, tomó la decisión de cambiar de horizonte y de asumir renovados desafíos. “Estar al frente del equipo de Masaya es un nuevo reto”, aseguró Toruño, quien además advirtió que “el San Fernando no solo viene a participar, sino a competir, el primer objetivo es quedar entre los diez que pasarán a la segunda ronda y estoy seguro que vamos a lograrlo. Asimismo, manifestó que la principal fortaleza del San Fernando es el bateo y que el picheo, a diferencia de años anteriores, no será más una debilidad.