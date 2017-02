City vs. Mónaco, eliminatoria inédita

El Mánchester City de Pep Guardiola arranca la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones con la visita del Mónaco francés, en un choque inédito y sin un claro favorito para pasar de ronda. El equipo que dirige el entrenador español parece haber encontrado la regularidad que perdió tras un comienzo de temporada prometedor, como demuestra la racha de diez victorias consecutivas con la que llegó al encuentro de ida de la Copa inglesa este fin de semana, que cortó el modesto Huddersfield con un empate sin goles en su feudo. La recuperación del City, que no ha logrado meterse en los cuartos de final de la Champions en dos temporadas consecutivas, ha coincido con el fichaje en el mercado de invierno de delantero internacional brasileño Gabriel Jesús, quien, no obstante, se lesionó la pasada semana y es baja para tres meses. El nuevo atacante “Citizen”, gracias a su acierto anotador, había arrebatado la titularidad en la punta del City al argentino Sergio Agüero, que tendrá esta tarde (1:45) ante el Mónaco otra oportunidad para convencer a su entrenador de que no ha perdido su olfato goleador.

Agüero podría ser la punta de lanza de un once eminentemente atacante, en el que Guardiola optaría por un 4-1-4-1, con jugadores ofensivos como el canario David Silva, Leroy Sané, Raheem Sterling y Kevin De Bruyne por detrás del punta argentino.

El técnico catalán también recupera para la defensa a Aleksandar Kolarov, Vincent Kompany y Gaël Clichy, quien podría ocupar un lateral en la zaga junto a Bacary Sagna y los centrales Nicolás Otamendi y John Stones. Por delante del meta chileno Claudio Bravo y la línea de cuatro, Guardiola podría situar al centrocampista Yaya Touré. A pesar de la incertidumbre que rodea a esta eliminatoria inédita, el City llega a la cita con optimismo, después de registrar seis victorias y tres en empates en sus últimos nueve partidos disputados en el “City of Manchester Stadium en la “Champions”.

Inspirados

El Mónaco, que llega con la vitola de mejor ataque de Europa, afronta con confianza los octavos de final de la Liga de Campeones, sabedores de que no son favoritos, pero que su rendimiento en las últimas semanas ha creado expectativas.

Los del colombiano Radamel Falcao son líderes de su campeonato, pese al empate concedido el pasado viernes frente al Bastia, que no fue aprovechado para recortar diferencias por su principal perseguidor, el París Saint-Germain, que se mantiene a tres puntos. En el Mónaco todo va bien, el entrenador no está en duda y los resultados son buenos, por lo que la máxima competición continental aparece como un premio, un plus que les puede servir para redondear una temporada por el momento maravillosa. El técnico, el portugués Leonardo Jardim, baraja dos posibles sistemas para afrontar al equipo de Pep Guardiola. Puede apostar por el 4-3-3, en cuyo caso el experimentado Joao Moutinho tendría un puesto en el centro del campo, o por el 4-4-2, lo que permitiría al joven Kylian Mbappé acompañar a Falcao en la punta del ataque.