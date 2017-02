Cristofer: “Quería buscar un título en 108”

La pelea por título mundial que tanto anhela Cristofer González (21-2, 15 nocauts), está tan cerca, pero a la vez tan lejos. Lo irónico es que estando muy bien clasificado en los rankings de 108 libras, su promotor Pablo Osuna está buscando una oportunidad en 112, una categoría superior, en la que los rivales son más fuertes.

Cristofer peleará este viernes contra el mexicano Sebastián Sánchez (12-2, 9 nocauts) en el Puerto Salvador Allende. En juego estará el título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo en el que los apoderados de Cristofer pretenden asegurarle una oportunidad por campeonato. A partir de que el muchacho consiga una victoria, vendrá la reclasificación del 108 a 112 en el CMB. Actualmente, González ocupa el puesto 6 en el ranking minimosca de este organismo.

“Estoy metiéndole fuerte al entrenamiento, estamos pendiente a la oportunidad de título mundial. Solo una pelea he logrado ver sobre mi rival, el muchacho es débil de abajo, le afectan mucho los ganchos, con la izquierda abajo y arriba llevo mucha ventaja”, comentó González, quien se prepara en el gimnasio Róger Deshón en San Judas.

Le gustaba Yaegashi

¿Por qué buscar una oportunidad en 112 cuando estás bien ubicado en 108 y prácticamente sos retador mandatorio en la FIB?

“Lo que quieren es que busque el título en 112 libras, pero la verdad mi interés era disputarlo en 108, dejar huella y luego subir de peso. Quería disputar la corona de la FIB contra Akira Yaegashi, sería una buena pelea en Japón y con una buena bolsa, pero mis promotores consideran mejor en mosca”, indica Cristofer.

¿Cuánto has mejorado técnicamente?

“Muchísimo, mi promotor quiere que salga violento desde el primer asalto, pero mi estilo no es ese, voy de menos a más. En mi última pelea me vi mejor, porque ante anteriormente ante Herald Molina y Alexander Taylor lucí más lento. Defensivamente también he mejorado mucho, estoy trabajando en pasar más golpes y contraatacar inmediatamente, he visto muchos videos del ucraniano Vasyl Lomachenko, analizando esos desplazamientos, el bloqueo, y así voy practicando”, asegura.

De triunfar el 24 de febrero, Cristofer volvería al ring el 31 de marzo, enfrentando a un boxeador colombiano.