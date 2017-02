Selección de fútbol de Nicaragua jugará un amistoso contra Puerto Rico

La selección de fútbol de Nicaragua reaparecerá el próximo 16 de marzo cuando se enfrente en un partido amistoso ante Puerto Rico en el Estadio Nacional de Managua, informó este miércoles en un comunicado el presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), Eric Labrador Rosa.

Será para Puerto Rico su primer compromiso desde octubre pasado. "Esto marca el primer evento de nuestra selección mayor este año para darle seguimiento al trabajo de desarrollo para los múltiples compromisos que tienen nuestros equipos nacionales en el 2018", dijo Labrador Rosa, anticipando la celebración de varios duelos amistosos adicionales en los próximos meses.

Con miras al choque ante Nicaragua, Puerto Rico espera reunir el mejor equipo disponible, aunque el encuentro no queda establecido dentro del calendario de fechas de juego de la FIFA.

El equipo boricua, bajo la dirección técnica del español Carlos Cantarero, tiene entre sus principales objetivos para el próximo año la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 en Colombia. "Lo que queremos con este partido (en Nicaragua) y los que podamos ir encontrando en el camino es tener actividad.

Lo que no podemos hacer es darnos el lujo de no hacer nada, de estar detenidos, porque así no estaríamos avanzando", enfatizó Cantarero "Debemos estar en movimiento, tener continuidad y jugar el mayor número de partidos posibles.

Luego el resultado es otra cosa", agregó. Una vez se confirme en los próximos días la disponibilidad de los jugadores de Puerto Rico, se anunciará la convocatoria oficial y el inmediato plan de trabajo en preparación para la visita a Managua. "Ahora estamos en el proceso de ver el equipo que podemos conformar, pero jugar y competir siempre es bueno. Esto siempre nos ayuda.

Sabemos que no vamos a tener algunos jugadores importantes, pero al mismo tiempo vamos a tener algunos chicos nuevos que no han tenido esta oportunidad, o la han tenido poca", afirmó Cantarero. La selección de Nicaragua aparece en la posición 117 del escalafón FIFA de febrero, y Puerto Rico se mantuvo en 145.