Sandor: “Me retiraré a los 40”

El nombre de Sandor Guido será imposible separarlo de la imagen de aquel pelotero que con gran talento y seguridad defendió la primera base de la selección nacional y de su amado equipo de León. Hombre de bateo promedio y de guante seguro, Sandor logró abrirse paso en el beisbol nacional a base de un talento admirable y de un corazón aguerrido, enamorando a los fanáticos con sus brillantes ejecutorias en la inicial. Cierto es que no será recordado como el mejor primera base de todos los tiempos en el beisbol nacional, pero sí como uno de los más brillantes resguardando esa esquina.

“Creo que he sido uno de los mejores de la historia custodiando la primera base, en los últimos años he sido el mejor y mientras no deje de jugar seguiré siéndolo, aunque estoy consciente de que ya no soy el mismo de años anteriores”, comentó Sandor, quien se alista para defender la posición de sus amores con el equipo de la tierra que lo vio nacer.

Para este año, el pelotero, que además es odontólogo, tiene como objetivo único ayudar al conjunto de León a conseguir el título del Campeonato de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez, logro que los leoneses no han podido conseguir en las ocho ediciones anteriores. “Quiero levantar un título con León, ese es el único objetivo que tengo en mente. Gracias a

Dios hemos logrado formar un conjunto muy compacto y con bastante experiencia. Creo que este año será posible alcanzar la cima”.

Planifica su retiro

Veintidós años después de su debut en los campeonatos de primera división, Sandor ya piensa en su retiro. “Creo que jugaré dos años más, me he propuesto terminar mi carrera a los 40, creo que ya he demostrado mi calidad, lo que busco ahora es dar lo que más pueda en cada temporada”, dijo Sandor. “Si además del beisbol no tuviera nada más que hacer, diría que me quedan muchos años, pero tengo que trabajar y pensar en mi familia. Además tengo una profesión que me ha ayudado mucho y quiero desarrollarla”.

Para los últimos años de su carrera, Sandor desea conquistar un título con su amado León y llegar a los 1,500 imparables. Asimismo, una vez en el retiro, consciente de que no le será fácil desligarse por completo del beisbol, asegura que le gustaría trabajar como técnico o como entrenador de equipos infantiles.