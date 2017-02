Haití, un termómetro

Antes de enfrentar a su similar de Haití por el boleto a Copa Oro en los partidos de repechaje del próximo 24 y 28 de marzo, la Selección de Futbol de Nicaragua disputará un amistoso contra Puerto Rico, el día 16, en el Estadio Nacional de Futbol de Managua, según informó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Futbol (FPF), Eric Labrador Rosa.

De cara a dichos compromisos, entre el agobiante calor que produce el astro rey, los jugadores que conforman la preselección durante el primer microciclo se están entregando al máximo en los entrenamientos físicos y tácticos que les ha asignado el director técnico de la Azul y Blanco, Henry Duarte, para enfrentar con sólidos argumentos a la escuadra caribeña en los duelos de repesca.

Duarte, ese timonel que sorprendió al país cambiando la mentalidad de los jugadores y demostrando que los pinoleros podían ofrecer un futbol ofensivo y sin cobardías, expresó que pese a no clasificarse a la Copa Oro de forma directa, los duelos contra los haitianos toman un valor agregado y es demostrarle al mundo que el avance exhibido hasta ahora no es producto de un momento de inspiración, sino del trabajo duro y del talento que hay en el país.

“El futbol pinolero ha mostrado mejorías y por eso se debe lograr el boleto a la Copa Oro, la propuesta siempre es ir creciendo en cada partido, esta es la oportunidad (partido ante Haití) de mostrarle al mundo de que en realidad hemos crecido, yo tengo confianza en los jugadores, actualmente tenemos a cinco legionarios (que militan en el futbol internacional) que nos pueden ayudar”, mencionó el técnico.

El estratega está satisfecho por la buena condición física que han mostrado los jugadores que fueron llamados a la concentración. “He estado muy contento con la actitud de los muchachos, vienen con buena base, pues han estado trabajando en sus respectivos equipos y eso nos ha permitido incrementar la intensidad y el volumen de los entrenamientos. No he podido ver entrenar a jugadores como Maykel Montiel, Marlon López y Elvis Pinel, quienes han venido con algunas molestias, pero hemos hecho un trabajo diferente con ellos para que se recuperen pronto”, destacó.

Franklin y Wilson descartados

Duarte dio una noticia que no le gustará a muchos fanáticos, se trata de la exclusión de Samuel Wilson y Franklin López, de quienes corrió el rumor que serían convocados para representar a la Azul y Blanco. El estratega fue contundente al asegurar que “no serán parte de la convocatoria”, pues según sus consideraciones “no están en la condición apropiada para encarar un reto como lo es formar parte del selecto grupo que buscará quedarse con el boleto a la Copa Oro”.

“Ellos están completamente descartados, no han estado trabajando y no andan bien, por ejemplo, Franklin ha estado lesionado, además son jugadores que en sus equipos no han tenido ningún tipo de intervención. Un jugador maduro si no juega pierde el ritmo, por eso no pienso contar con ellos, no me interesan”, dijo Duarte.

“Haití es una selección que está bien rankeada (ocupa el puesto 69 en el ranking FIFA), tiene a varios jugadores legionarios, pero vamos a salir adelante. Nicaragua va a intentar estar en la Copa Oro, yo siempre he dicho que la tercera es la vencida y esta es la tercera oportunidad que tenemos para hacer algo importante y lo vamos a lograr”, aseveró Duarte.

Clasificar a la Copa Oro es un reto mayúsculo, considerando el nivel futbolístico de los haitianos, sin embargo, la inolvidable victoria de Nicaragua contra Jamaica en Kingston en 2015, la buena presentación en la Copa Centroamericana, pese a no lograr la clasificación directa, encienden la chispa de la esperanza y hace recordar que la Azul y Blanco atraviesa por una etapa futbolística en la que no se depende de los milagros.