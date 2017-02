Félix obligado a noquear

Con un rival como Gabriel Ruiz (11-5, 3 nocauts), que no representa ninguna amenaza, lo menos que se puede esperar esta noche de Félix Alvarado (25-2, 22 nocauts) es una exhibición superlativa con un nocaut fulminante. El “Gemelo” defenderá su título latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el mexicano en el pleito estelar del cartel boxístico que organiza Nica Boxing de Pablo Osuna.

El 27 de enero, peleando solo, Félix ganó ese cetro que le valdrá para ser reclasificado en el ranking 108 libras del CMB. El pleito de hoy es puro trámite para el nica, se trata de mantenerse activo, engrosar su récord y continuar caminando en esa ruta de buscar un título mundial durante el resto de este año. Pero la obligación de Alvarado no es solamente ganar, sino que un peleador como él también tiene la responsabilidad de mostrar evolución en su boxeo, enseñar más recursos ofensiva y defensivamente.

Será difícil sacar conclusiones en ese sentido, el mexicano no es un examen de aprobación. Pero ver algo nuevo en Félix, aunque sea mínimo, es ganancia. De Alvarado se sabe que tiene bravura, va hacia el frente y se le considera todavía como un muchacho que tiene posibilidades de convertirse en campeón mundial. Del mismo “Gemelo” sin perder la objetividad, se conoce que no ha mejorado casi en nada defensivamente: no tiene movimiento de cintura para pasar golpes, su guardia es frágil como un papel, de la manera que tira, así traga muchos golpes, y si el rival se le mueve con maestría, terminado sacándolo de balance.

Esta noche tendrá una pelea sumamente sencilla, pero llegará el momento de una prueba seria y allí debe demostrar si en realidad ha aprendido de sus dos experiencias pasadas perdidas por título mundial.

Atención con Cristofer

En la pelea semiestelar, Cristofer González (21-2, 15 nocauts) enfrenta al mexicano Sebastián Sánchez por el cetro latino 112 libras del CMB. González necesita triunfar, gustar y noquear en su exhibición. Contrario a Félix, el muchacho de la colonia Nicarao posiblemente tenga un poco más de exigencia, pero eso no le quita la etiqueta de favorito.

Sánchez tiene un récord de 12 triunfos (9 nocauts) y 2 derrotas. En su lista figuran algunos rivales con récord positivo, sus dos descalabros han sido con títulos en disputa y puede representar una buena prueba para el nica si se aplica en el ring y muestra valentía.

En otros combates interesantes de la noche, el chinandegano Keyvin Lara, exretador de título mundial, enfrenta a Alexander Taylor. En tanto, el prospecto invicto Melvin López se mide a José Rizo.