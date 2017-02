Escuela Impacto respetó reglamento

El pasado 15 de febrero se realizó el Campeonato Nacional Selectivo de Taekwondo, para definir a los muchachos que integrarán el equipo que participará en el Torneo Panamericano Juvenil a realizarse en Costa Rica a mediados de este año. Pero la polémica salpicó el evento; Allan Argüello, profesor de la escuela Choi, se quejó del sistema arbitral de la Federación Nicaragüense de Taekwondo (Fenit), tildándolo de viciado porque el maestro Dennis Berdugo, director de la escuela Impacto, supuestamente capacita a los árbitros.

En uno de los tantos videos que se filtraron sobre el torneo en redes sociales, se puede ver a Argüello dirigirse de formar efusiva a los árbitros, reclamando exageradamente. El problema es que las imágenes reflejan al profesor de Choi, pegando un manotazo en la mesa arbitral, lo cual es prohibido, tomando en cuenta que el Taekwondo es una disciplina que fomenta valores como la tolerancia y el respeto por encima de todo.

Han pasado dos semanas desde el torneo y Berdugo decidió dar su versión sobre los hechos. Antes hay que plasmar algunos puntos. El primero es que 7 atletas de la escuela Impacto le ganaron a los muchachos de la escuela Choi. El segundo es que los alumnos de Impacto utilizaron empeineras de 11 sensores, 5 más que los de Choi, y es precisamente en ese punto en el que se generó una enorme confusión y polémica al final.

Pero al momento que se revisa el reglamento de la Federación Mundial de Taekwondo (WTF por sus siglas en inglés), se puede leer que hubo cambios a partir de enero del 2017, los competidores deben usar empeineras con 11 sensores, incluso eso se utilizó en los Juegos de Río de Janeiro 2016. Esas son las leyes internacionales, Fenit se rige a estas, por consiguiente Impacto no cometió ninguna falta.

“Desde el 2008 he ido a todos los seminarios de arbitraje que hay en América, he ido a arbitrar a los últimos tres campeonatos mundiales de combates y de forma. Mis alumnos han ganado muchas medallas en torneos importantes. O sea que estos niños no ganaron en el Selectivo por el arbitraje, triunfaron porque simplemente son mejores, el problema es que 7 alumnos míos le ganaron a los de la escuela Choi”, explicó Berdugo, quien quiso dejar claro que sus muchachos triunfaron de forma justa.

¿Por qué cree usted que el coach de la escuela Choi dice que el sistema está viciado?

Como árbitro internacional domino el tema. Para hablar de reglamento hay que conocerlo, se debe de ir a seminarios, no basta con bajarlos de internet. No he visto a otros entrenadores en los Seminarios Internaciones a los que ido, por ende no sé cuánto saben al respecto. Lo que yo sé es lo que he aprendido a nivel internacional.

El profesor de Choi insiste con el tema de los sensores…

Eso es falta de conocimiento, a partir de enero del 2017, esas empeineras con 11 sensores son las oficiales, el hecho de que su escuela no los tenga, no es mi culpa. El día antes de la competencia, en el congresillo técnico, se habló de ese tema. Eso lo puede confirmar con el jefe de árbitros y el presidente de la Federación. Si el no estuvo, porque llegó tarde eso es su problema.

¿Argüello dice que usted capacita a los árbitros?

Desde el año pasado hasta hoy solamente he dado un seminario de arbitraje. No es cierto que capacito árbitros, como soy árbitro internacional muy preparado, estos me piden, lógicamente, que les aclare dudas y por supuesto lo hago. Pero no les digo que beneficien a mis atletas, soy una persona muy profesional, les haría daño a mis muchachos.

Su postura es que no se violó el reglamento…

Si eso hubiese pasado, hay procedimientos para hacer una protesta por escrito a la Federación.

¿Estaría dispuesto a colaborar con alumnos de otras escuelas si se trata de una Selección Nacional?

Por supuesto, los muchachos nada tienen que ver con estos problemas, ellos son atletas. El problema es que a veces hay cierto celo en algunas escuelas, entonces no les permiten entrenar en otros lugares.

Fenit se pronuncia

Por su parte, Ramón Campos jefe de Árbitros en la Federación, dijo que Fenit se rige por el reglamento internacional.

“Sabemos que en Nicaragua por economía, muchos andan utilizando las empeineras de 5 sensores, pero las de 11 son permitidas, es legal. Nosotros tenemos que competir con las reglas internacionales son las que avalan la WTF. Hay una mala actitud de parte del entrenador de Choi. Los directivos tienen que reunirse, esa actitud del entrenador es negativa para el deporte, nosotros estamos enseñando los valores, precisamente de eso se trata”, comentó Campos.