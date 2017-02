Simeone: "El Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dedicó este sábado numerosos elogios al Barcelona, del que dijo que "sigue siendo el mejor equipo del mundo", y apuntó que, "sabiendo eso", su conjunto está preparado y partirá "desde una buena línea para competir" por la victoria.



"Fuimos a presionarlos arriba y nos hicieron dos goles en 20 minutos en el Calderón en la Copa, presionamos arriba en el segundo tiempo y estuvimos cerca de hacerles goles... El Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo. Depende siempre de lo que ellos estén dispuestos a hacer, porque no hay ninguna duda de que son los mejores", destacó en rueda de prensa del conjunto azulgrana.



"Y mañana nos encontraremos con el entusiasmo, visto la derrota del Real Madrid el otro día, y con la posibilidad de engancharse a volver a pelear por la Liga. Mañana, juguemos cinco metros más atrás o más adelante estamos preparados para encontrarnos con el mejor Barcelona", continuó el técnico tras el entrenamiento matutino.

Y abundó en el Barcelona: "Creo que es muy difícil competir como han competido ellos en esta última década, sobre todo, y han ganado con Luis Enrique ocho títulos si no me equivoco. Han competido siempre al mejor nivel y considero que un partido malo lo puede tener cualquier equipo, como posiblemente lo tuvieron en París".



"Nosotros de cuatro tiempos contra ellos (en la última eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey), con medio tiempo nos dejaron afuera. Y nosotros haciendo tres tiempos extraordinarios. Habla claramente de que son mejores y, sabiendo eso, partiremos desde una buena línea para competir", insistió.



Su Atlético aún no le ha ganado en la Liga, aunque sí en la Liga de Campeones, dos veces, en 2014 y 2016, ambas en cuartos de final. "Sabemos cómo trabajamos. Siempre hemos estado con posibilidades para poder ganar, nos ha tocado perder muchas veces y posiblemente es normal, porque ellos son superiores", valoró el técnico.



A la vez, recordó el empate que consiguió su equipo en la última jornada de Liga en 2014, en la que se proclamó campeón en el Camp Nou, y las dos eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones en las que siguió adelante el Atlético: "En general, por el peso de estas tres competiciones que hablo, no nos fue tan mal".

Simeone, que espera un partido "difícil e importante" como todos los que han jugado "siempre" contra el Barcelona, descartó que sea un encuentro decisivo para ambos equipos: "Estamos pensando en el partido y no más allá de eso. Entendemos que siempre son tres puntos, más allá de que sea un rival medianamente directo, ya sea por pelear el tercer puesto o si la Liga lo permite por algo mejor".



"Pero todavía es muy pronto. Falta mucho. La temporada pasada ya nos mostró que a falta de diez, ocho partidos el perder o empatar partidos seguidos puede condicionar mucho lo hecho hasta entonces. No creo que mañana sea un partido determinante porque falta muchísimo. No salimos de la importancia de los tres puntos", dijo.



En ese sentido, preguntado el porqué la Liga es tan igualada en esta campaña, Simeone repasó que "depende siempre de lo que estén dispuestos a hacer Real Madrid y Barcelona porque son superiores a todos". "Es muy difícil que los dos no estén en una situación importante para mantenerse ahí arriba", analizó.



"La Liga está mejorando, porque, después de que el Atlético de Madrid ganó la Liga, hay equipos, como el Sevilla, que se permiten soñar con esta posibilidad y la Real Sociedad y el Villarreal crecen. Es una Liga súper competitiva a expensas siempre de competir en un torneo donde juegan los que son aspirantes a ganar la Liga de Campeones casi todos los años, como Real Madrid o Barcelona", dijo.



Simeone no desveló su elección para la portería, entre Jan Oblak y Miguel Ángel Moyá, pero insistió en la importancia que tiene la competencia interna. "El fútbol tiene estas situaciones. Fijaros en la competencia que tenemos en Gameiro con Fernando o en los cuatro centrales, que cada domingo se quedan fuera dos", apuntó.



"Cuando uno tiene en el plantel futbolistas importantes, ellos saben que la mejor manera de poder trabajar camino de los objetivos que tenemos es poder competir internamente. Y qué mejor que tengamos a casi todos, Tiago está entrenando también, Cerci desde hace bastante y mejorando... Y eso es importante para el equipo", afirmó.



También fue preguntado por los árbitros y sus últimas actuaciones en sus duelos frente al Barcelona. "Cuando empiezan los partidos y terminan, más allá de los fastidios, los enojos y todas las situaciones que conllevan un partido de fútbol, para mí terminan. Y todos cometemos errores, nosotros, los árbitros, los líneas, sobre todo, y hay que tratar de colaborar como siempre intentamos", dijo.