Arriaza "Castillo necesita una golpiza"

Roberto Arriaza (13-0, 10 nocauts) pelea este viernes contra el colombiano Julio Feria (22-4-1, 15 nocauts) en el Puerto Salvador Allende, donde la promotora Nica Boxing de Pablo Osuna montará un espectáculo de lujo. Pero la atención no se ha centrado en la pelea del nica, sino en un posible pleito entre el apodado “Dinamita” y Walter Castillo en los próximos meses.

Por ahora el pleito se ve muy complicado de pactarse a corto plazo, pero al menos existe una disposición de ambos por convertirlo en realidad, eso sí, Arriaza ya puso una condición primordial: recibir una buena bolsa como pago, de lo contrario, olvídense del enfrentamiento. Roberto y Castillo no son enemigos, al contrario, en peleas anteriores se han ayudado en guanteos, pero en las últimas semanas se han retado públicamente.

Hace unos días, Castillo dijo que estaría dispuesto a subir a 147 libras y hasta ceder libras de ventaja para enfrentarse a Arriaza y derrotarlo. Este martes en la conferencia de prensa de Nica Boxing, Arriaza le respondió con contundencia, enviándole un mensaje retador, amenazándolo con noquearlo.

“En 147 libras me sigo considerando el mejor, no he visto a ningún peleador que pueda superarme en el ring. Respeto a Walter Castillo, es un peleador muy técnico, yo soy más de choque, más fuerte que él. Si él no puede aniquilarme en los primeros asaltos, va a sufrir las consecuencias. A mí me gustaría que se dé esa pelea siempre y cuando nos paguen bien”, dijo Arriaza.

“Está hablando de más Walter, necesita una buena golpiza para que se le bajé el gas. En los guanteos siempre han sido cerrados en los primeros asaltos por su velocidad, pero a medida que pasan los rounds lo mermaba por mi potencia. Podría noquearlo en una pelea, hay muchas probabilidades”, agregó “Dinamita”. Sobre el combate que tendrá este sábado contra Feria, Arriaza dijo sentirse tranquilo, confiado en sumar un triunfo más en su carrera a pesar que no pudo tener todas las condiciones para prepararse al 100%. “Realmente no he tenido sparrings fuertes. No hice guanteo para esta pelea, pienso que no voy a tener problemas contra Feria”.

Más combates

En la pelea semiestelar, Félix Alvarado intercambiará metralla con el también colombiano Karluiz Díaz en 112 libras. Alvarado suma tres nocauts consecutivos en el primer asalto durante el 2017. Por su parte, Helton Lara se medirá a Mauricio Fuentes, originario de Colombia, mientras Winston Campos va contra David Morales.