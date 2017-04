Me informan que falleció en Panamá, su país de origen, Manuel Antonio Díaz “Copa Castillo”. Fue figura estelar de intensa brillantez en nuestro beisbol profesional que se extendió de 1956 a 1967. No salté de mi butaca impulsado por el resorte de la incredulidad, porque con más de 80 años, “Copa” había vivido, pero me levanté en busca de algunos detalles mientras trataba de fijar su imagen en la pantalla de los recuerdos que nunca se desvanecen. Este canalero-pinolero inolvidable debe haber estado bateando en el momento de lo irreversible, o por lo menos, haciendo swings imaginarios. Nació con un bate y así creció y se desarrolló. ¡Qué suerte fue para mí haberlo visto durante aquella época de esplendor y grandeza! Y más adelante, cuando pasé de fanático a cronista, establecí con él -que también fue manager, coach y adiestrador en la pelota amateur que me correspondió cubrir- una amistad por largos años, hasta que lo perdí de vista.

Dos veces campeón bate

Rafael “El Dinámico” Rubí llegó desde Cuba y se instaló entre nosotros como un excelente relator y comentarista de deportes, igual que lo hizo en Puerto Rico y Dominicana. No pudo tumbar a Sucre, pero impuso su sabiduría, autoridad y dominio. Se le respetaba y admiraba. Había que soportarlo con sus excesos de arrogancia. Ese era mi caso cuando muy joven vivía pegado al radio escuchando a Sucre y Rubí. No necesitaba alguien más. Fue Rubí quien llamó a “Copa Castillo” un peloterazo. Hombre muscularmente fuerte aunque sin impresionar como Throneberry o “El Borrego”, de buena estatura, con una habilidad para batear por todos los sectores que parecía extraída del libro de Charlie Lau, se coronó dos veces Campeón de Bateo en aquella profesional, caso único. Lo hizo en la temporada 58-59 con el Cinco Estrellas registrando 359 puntos, y con el León, 64-65, mostrando 354 de porcentaje.

Nunca jactancioso

Siendo boerista, yo lo veía como un enemigo cada vez que se paraba frente al plato, sobre todo con hombres circulando. ¡Ahí está ese tipo tan dañino, indescifrable!, pensaba. Fue “Copa” el mayor dolor de cabeza para pitcheres y managers, pero alguien apropiado para ejercer una poderosa atracción por encima de su sencillez, porque disponía de varias maneras para golpearte. Eso lo comprobaron en el beisbol mexicano, y por donde él pasaba, dejaba sus huellas, inconfundibles. Nunca jactancioso, se casó aquí, vivió aquí, fue manager del Flor de Caña, viéndose involucrado en un incidente con Heberto Portobanco, timonel del Granada. “Copa” estuvo en la serie con el equipo cubano que vino en febrero de 1957 para la inauguración de las luces. Jugó en el short y la segunda con el Granada en el segundo juego de esa serie, conectándole dos hits a Vicente Amor, pero en general, se le vio más tiempo en la tercera base, aunque llegó a estar en las nueve posiciones como otro toque de distinción.

Posiblemente el bateador más estable de todos los que por aquí pasaron, Manuel Antonio Díaz, difícil de descifrar, será recordado por quienes lo vimos en acción y lo conocimos, como el peloterazo que siempre fue, aquí y en cualquier lado.