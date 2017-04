‘Chocolatito’: “Quizás cometí errores contra Rungvisai”

Las heridas han sanado en la ceja derecha. De las puntadas que le hicieron en su cabeza hay señas evidentes, pero la abertura de la que emanó una fuente de sangre también está curada. Después de un mes de haber perdido su título 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Srisaket Sor Rungvisai, Román “Chocolatito” González tiene un buen semblante, luce tranquilo, contento y sobre todo recuperado físicamente. “He descansado como nunca, estoy agradecido con Dios”, dijo el tetracampeón.

El mes de reposo sin entrar a un gimnasio, ni tirar golpes, ha sido un bálsamo restaurador en el cuerpo del “Chocolatito”. Ahora Román está listo para emprender un vuelo a Japón, donde conocerá lo que podría venir en los próximos meses para su carrera. La fecha y el lugar de la revancha contra Rungvisai es el tema más importante en la mesa a discutir con su promotor Akihiko Honda.

“Si viene la revancha sería una bonita pelea, es el deseo mío traer ese campeonato de vuelta. Se habla de septiembre, pero no hay ningún papel firmado. No he visto mi pelea completa, solo algunos resúmenes. Mi esquina estuvo excelente, la última decisión la tiene el boxeador, algunas veces Wilmer me mandó a moverme, pero me sentía mejor enfrentándome a él (Rungvisai), quizás algunas veces tuve mis errores de meterme a fondo. Me mandaron a manejarme a distancia, hacer movimientos laterales”, explicó Román.

46 victorias (38 nocauts) y 1 derrota es el récord de Román “Chocolatito” González.

También afirmó que continuará con el mismo equipo de trabajo encabezado por su entrenador Wilmer Hernández y Luis González como asistente en la esquina. “Tenemos que darle el valor a la gente de Nicaragua, he hecho 47 peleas profesionales con entrenadores nicas, nosotros podemos, aquí tenemos gente buena. Aun Alexis Argüello con buenos entrenadores tuvo problemas, pero él es el caballo, tenía pegada de caballo”.

“En una revancha tendría que cuidarme la cabeza. Lo importante es que le aguanté la pegada, porque es un tipo fuerte. A quien le he sentido poder es a Brian Viloria y Akira Yaegashi, ni aun con Juan Francisco “Gallo” Estrada sentía tanta pegada. Me gustaría pelear con el “Gallo” porque sería una pelea linda y de pago por evento”.

“Honda es quien manda”

Curiosamente sin ser cuestionado sobre su manejador Carlos Blandón, Román aclaró quién es el mandamás del equipo respecto a pactar sus combates en Estados Unidos. “Quiero aclararle a la gente que opina de Carlos Blandón, decirles que él es un amigo. Aquí el que toma la última decisión se llama el señor japonés Honda, es él quien manda y toma las decisiones. Blandón es mi abogado, más que mi amigo, alguien con quien nunca me he peleado por dinero.

Aquí el que me maneja primeramente es Dios y luego Honda”, confió.