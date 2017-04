Juan Carlos lanza 7 ceros a Oakland

Juan Carlos Ramírez se mostró ayer como un abridor experimentado y no como lo que es, un muchacho que apenas suma tres aperturas en las Grandes Ligas, la cima del beisbol. Ante los Atléticos de Oakland, el nicaragüense evidenció una madurez envidiable, una recta humeante y una localización admirable. Desde la loma de la casa de los Angelinos, no hubo forma de descifrar el enigma que representó JC, tirador que tras sus dos primeras aperturas solo había dejado la sensación de poder establecerse como abridor, pero que anoche, ponchando a siete y permitiendo solo dos hits en siete entradas, envió señales contundentes de estár listo para asumir el nuevo rol.

Desde el inicio Juan Carlos lanzó una seria advertencia, y dominando sin apuros a los tres primeros Atléticos que enfrentó dejó claro que deseaba ser el dueño de la noche. Exhibiendo un brazo de potencia intimidante, el nicaragüense ponchó a los dos primeros rivales que enfrentó, Jaff Decker y Ryon Healy, para cerrar la entrada dominando en elevado a la zona foul del jardín izquierdo a Jed Lowrie. Tras ese arranque de dominio absoluto, JC debió sentirse inmenso, seguro de estar comenzando una faena de números impresionantes.

Volvió a la carga en la segunda entrada, listo para seguir con el trabajo de atornillar a los de Oakland. Otra vez lució como un gigante indescifrable, metiendo miedo con sus meteóricos envíos, que en ocasiones alcanzaron las 98 millas por hora (MPH). El primero en fallar fue Khris Davis, artillero que el pasado 3 de abril le había conectado jonrón en su primer relevo de la temporada y que en este 2017 le bateaba de 2-2. Siguieron en el desfile de bateadores frustrados Stephen Vogt y Yonder Alonso, el primero falló en elevado al bosque derecho y el segundo en fly al central. Ramírez regresó al dogout con una sobre dosis de confianza, sabía que estaba robándose el show.

Enfocado en mantenerse imbatible y con su brazo echando humo, el de la Colonia 14 de septiembre subió volvió a la loma en el tercer episodio, para entonces ya se mostraba con una seguridad insuperable, y lo demostró retirando sin mayores complicaciones a los tres que se atrevieron a retarlo. Trevor Plouffe bateó un rodado inofensivo a la tercera base, Matt Joyce un elevado a la pradera central y Adam Rosales un fly a la zona de las paradas cortas. No había forma de descifrar el enigma de Juan Carlos, su autoridad en el montículo no admitía discusión.

Adiós al perfecto

De pronto, cuando parecía que Ramírez estaba en plan de ponchar incluso al mejor artillero de las Grandes Ligas, apareció Decker, el primero en la alineación de los Atléticos, acabando con el sueño de la noche perfecta. Su imparable al jardín central puso fin a la racha de nueve retirados en fila que tenía el pinolero. Sin embargo con el juego perfecto borrado súbitamente del mapa de las posibilidades, Juan Carlos no se dejó arrebatar la inspiración y menos el dominio. Ponchó a Healy y a Lawrie lo obligó a conectar un elevado al jardín izquierdo, antes, Decker había sido atrapado intentando asaltar la segunda almohadilla. Nuevamente, el de Nicaragua salía con los brazos alzados, como los grandes héroes de la antigüedad cuando se imponían en tórridas batallas.

Verlo en la loma de los infartos era como admirar a un pintor trabajando en su propia obra de arte, no había nada ni nadie que alterara la grandiosidad del momento, Juan Carlos estaba pintando su propia Monalisa. En la quinta entrada, tras darle pasaporte a Davis, ponchó a Vogt y doblegó en batazos inofensivos a Alonso y a Plouffe. El artista no estaba dispuesto a dejar que le echaran a perder se gran faena.

Así se despidió

Ávido de gloria, Ramírez llegó al sexto episodio a confirmar que sus notables presentaciones desde que asumió el rol de abridor no han sido producto de la casualidad, sino del incremento de su madurez como lanzador. Ponchó a Joyce, Dominó a Rosales, boleó a Decker y cerró el inning eliminando por la vía del ponche a Healy. En el estadio de los Angelinos, todos los reflectores hubieran sido para JC, de no haber sido porque a Jesse Hahn, abridor de los Atléticos, también se le ocurrió aproximarse a la perfección, limitando al equipo laureado a solo un hit.

Que su rival también se mostrara indescifrable no intimidó al nativo de Managua, al contrario, lo mantenía enfocado en no ceder. Sabía que un parpadeo y todo podía derrumbarse. Pero no le ocurrió así. El nica terminó su actuación de forma categórica. Tras permitir sencillo de Lawrie, eliminó por la vía de los strikes a Davis y dominó en elevados a Vogt y a Alonso en el séptimo. No ganó por falta de apoyo ofensivo, pero aun saliendo sin decisión dejó muy claro que merece ser considerado un sólido abridor.