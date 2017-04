Sharapova regresa con triunfo tras 15 meses de suspensión por dopaje

La estrella rusa Maria Sharapova regresó este miércoles a la competición tras 15 meses de suspensión por dopaje con una victoria frente a la italiana Roberta Vinci (7-5 y 6-3) en la primera ronda del Torneo de Stuttgart.

La antigua número 1 mundial de 30 años pudo participar en el torneo de tierra batida, que ha ganado tres veces, gracias a una invitación de la organización, lo que fue criticado por varias jugadoras.

"He estado esperando esto durante mucho tiempo. Es la mejor sensación del mundo salir (a la cancha). Ha sido una parte de mí desde que era una niña y ha sido muy especial", dijo la rusa tras acabar el partido.

Sharapova fue sancionada tras dar positivo por meldonium. El último torneo que disputó antes de Stuttgart fue el Abierto de Australia 2016.

Nerviosa al principio del choque, cuando perdió los dos primeros juegos con numerosas faltas directas, Sharapova fue poco a poco tomando el ritmo al partido.

Ante una adversaria con más confianza y competición, finalmente recuperó la calma para lograr en una hora la primera manga. Con 5-5 consiguió la rotura decisiva, sirviendo a continuación para ganar sin temblar.

En la segunda se mostró más confiada e impuso su ley. Entonces expresó su alegría y alivio con un largo grito agudo, una de sus señas de distinción, y las dos muñecas cerradas.

"Era mi primer partido en mucho tiempo, por lo que cuando llega el momento bloqueas todo lo demás. Soy competitiva por naturaleza, incluso cuando las cosas no funcionan", dijo Sharapova.

Patrocinadores castigan a María Sharapova

Roland Garros en el horizonte

"Cuando estoy en el mejor momento es cuando me olvido de todo, soy solo yo y solo tengo que competir", añadió.

Número 1 mundial a los 18 años, Sharapova ha ganado 35 torneos WTA en su carrera, entre ellos cinco de Grand Slam.

En un primer momento la Federación Internacional de Tenis (ITF) la suspendió durante dos años, pero la sanción fue reducida a 15 meses por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), alegando que no tenía intención de hacer trampas cuando consumió meldonium.

Sharapova utilizó durante varios años esta sustancia, mientras estaba autorizada. Fue clasificada como prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a principios de 2016 y la rusa, que posteriormente alegó que no fue informada del cambio de estatus del producto, continuó tomándolo.

Ahora Sharapova continuará su camino en el Torneo de Stuttgart el jueves ante su compatriota Ekaterina Makarova.

"Va a ser difícil, pero cada partido ahora es importante para mí", dijo.

En el horizonte de la rusa, la posibilidad de participar en Roland Garros. El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FTT), Bernard Guidicelli, señaló este miércoles que decidirá el 16 de mayo si le concede una invitación ("wild card") al Grand Slam francés.

"Iría a Roland Garros y a Wimbledon a jugar el torneo junios si hiciese falta", dijo la rusa en conferencia de prensa, dejando claro sus ganas de volver a participar en torneos del Grand Slam.

Cara y cruz para las españolas

Sobre su participación en torneos gracias a las invitaciones, Sharapova señaló: "Me han ofrecido 'wild cards' y las he aceptado. Pero no me dan un torneo o una copa, para eso tengo que ganar partidos, ese es mi trabajo.

Antes la tenista rusa ha sido invitada para participar en las citas de Madrid y Roma.

En la tercera jornada del torneo alemán, las españolas Carla Suárez y Garbiñe Muguruza vivieron la cara y la cruz.

Mientras la primera se clasificó para disputar la segunda ronda al imponerse a la alemana Tamara Korpatsch por 6-2 y 6-4, la vigente campeona de Roland Garros perdió ante la desconocida estonia Anett Kontaveit, por 2-6, 7-6 (7/1), 6-1.

Muguruza, que en menos de un mes defenderá su título en París, demostró una vez más la irregularidad que ha exhibido desde su triunfo en Roland Garros.