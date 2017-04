Pérez: “Puedo noquear a Espinoza”

Un triunfo nada más sacaría del anonimato a Bryan Pérez (10-3, 9 nocauts), proyectándolo a nivel nacional. Este sábado en El Crucero tendrá la pelea más importante de su carrera, pero quizás la más complicada; en frente tendrá a un rival que ya conoce, fuerte, rápido, pero que también ha demostrado no ser infalible. Con todo lo mencionado, Alexander Espinoza (13-1, 6 nocauts) subirá al ring con la etiqueta de favorito.

El 17 de diciembre de 2016, Espinoza derrotó a Pérez por descalificación. Pero al margen del resultado, lo que se vio en el ring fue un combate sumamente parejo, con un Bryan aguerrido, buscando la pelea en corto, arriesgando demasiado, exponiéndose a ser noqueado, pues ese tipo de estrategia no le convenía, tomando en cuenta que su buen boxeo a la distancia en algunos lapsos del enfrentamiento sacó de balance al apodado “Supernova”.

“No habrá round de estudio el sábado”, dijo Pérez con una confianza exuberante de cobrar venganza, incluso hasta por la vía del nocaut. Internado en el gimnasio durante dos meses de entrenamiento intenso, Bryan apuesta a que su preparación física que ha incluido guanteos con Ramiro Blanco y Marcio Sosa rinda frutos en El Crucero, donde estará en juego el título fedelatin 118 libras, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Para esta pelea me he preparado el doble. En la primera pelea me tiré con todo, ahora llevo otro plan de ataque con una estrategia bien definida. Las veces que lo mantuve a distancia lo molesté bastante, en corto no me favorece mucho. No habrá round de estudio, siento que voy a ganarle a Alexander”, explicó Pérez, quien muestra respeto por su rival y admira algunas de sus cualidades técnicas; sin embargo, eso no significa que en sus consideraciones no se vea ganando por nocaut.

“Fíjate que no es difícil ganarle a Espinoza. La primera pelea fue pareja, lo que pasa es que me faltó preparación física. Tengo la capacidad de noquearlo o derrotarlo por decisión. Hice guanteo con Ramiro Blanco, Marcio Sosa y con otros muchachos. No puedo negar que Alexander es fuerte, por eso debí exigirme en la preparación”, agregó Pérez.