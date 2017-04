¿Será cierto?

Repentinamente, un pitcher calificado como “sospechoso”, que llegó a parecer improbable como big leaguer, se encuentra enviándonos señales sobre lo que podría ser una historia encantadora en esta campaña del 2017. Cuando debutó en la Gran Carpa en el 2013 lanzando para los Filis de Filadelfia, Juan Carlos Ramírez, un violento tirador derecho de 6 pies 4 pulgadas, impresionó sin permitir hit en sus primeros cinco relevos, sacando ocho outs en dos entradas y dos tercios, flaqueando en sus siguientes diez trabajos, cerrando con 7.50 en efectividad.

No estuvo en acción en el 2014 y regresando con Arizona, Seattle y Cincinnati, antes de ser visto por los Angelinos, se movió entre la inseguridad a través de 108 relevos con cifras oscuras. Inevitablemente, se vio rodeado de un natural escepticismo. Posiblemente, él mismo debió someter a inspección su escopeta derecha, preguntándose: ¿qué ha pasado con mi potencial? ¿Cuándo lo voy a desarrollar?

EL BENDITO POTENCIAL

Ya se ha dicho, pero bien vale la pena recordarlo: de todas las palabras en el beisbol, la más cruel es potencial. Duke Snider, jardinero de aquellos Dodgers llamados “Muchachos del Verano”, se encuentra en el Salón de la Fama, pero hay quienes todavía se preguntan si alguna vez realmente alcanzó su potencial. Lo mismo se dijo de Darryl Strawberry y Eric Davis. Lo sentimos y pensamos en Vicente Padilla.

Dice Dave Anderson que cuando estás actuando, el potencial desaparece porque haces lo que eres capaz de hacer.

Es decir, cuando provocas tantas expectativas y no logras elevarte, se considera que tienes potencial pero que no lo has desarrollado. Aunque he escuchado y leído tantas historias de esos casos, pienso que Juan Carlos Ramírez, ahora como abridor en un equipo para él apropiado, se encuentra en ruta a pararse encima de su potencial y descubrirse a sí mismo.

BRAZO Y CEREBRO

Pitcheando con control, mostrando madurez, aplicándole el necesario movimiento extra a sus bolas humeantes, quitándoles poder para desorientar, tomando ventaja en los conteos, juntando lo que almacena en su brazo con lo que piensa, Juan Carlos ha ofrecido dos estupendas demostraciones después de haber fallado en su primera apertura frente a Kansas. Los nueve ponches en cinco innings y un tercio contra el bateo astuto y temido de los Astros, incluyendo racha de cinco, sin poder evitar su segunda derrota en cuatro decisiones, y ahora estos siete ceros retando al bateo de Oakland con siete ponches, estimulan al revés y al derecho, de la cabeza a los pies.

¿Será capaz Juan Carlos de extender lo suficiente este momento en busca de ser consistente y consecuentemente convincente? ¿Estará desarrollando su real potencial? Cabalgando junto a esas dos intrigas, todos nos abrazamos a la posibilidad de que eso sea cierto. ¡Cómo lo deseamos!