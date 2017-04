Arriaza vs. Feria, combate explosivo

Vale la pena ir esta noche al Puerto Salvador Allende, donde habrá boxeo y del bueno, organizado por la promotora Nica Boxing de Pablo Osuna. Roberto Arriaza (13-0, 10 nocauts) está a cargo del pleito estelar contra el colombiano Julio Feria (22-4-1, 15 nocauts), en un enfrentamiento pactado en 147 libras que promete mucho por la compaginación de estilos y potencia de golpeo entre ambos.

Después de sumar tres triunfos peleando fuera de Nicaragua, uno en El Salvador y dos en Estados Unidos, donde está haciendo carrera, Arriaza peleará por primera vez en el país desde el 30 de enero del 2015, cuando derrotó al costeño David Bency. Desde entonces salió del terruño, imponiéndose a Aristides Quintero en El Salvador, luego a Cameron Creal y por último a Benjamín Whitaker, estos dos últimos combates los realizó en California.

Hoy, Arriaza tendrá a un rival con experiencia, de buena pegada y con ganas de sorprender. La cualidad más significativa del colombiano es que es un boxeador capaz de adaptarse a cualquier estilo, pero se le facilita más si se trata de pugilistas frontales como Arriaza, porque puede aplicar variantes, salir y entrar, moverse constantemente y contragolpear con velocidad. Roberto tiene un compromiso complicado.

“Se puede esperar un gran combate, voy a salir con todo. Trataré de hacer el mejor combate de la noche, que haya caída, entre otras cosas. No soy boxeador de estar viendo videos de mis rivales, me concentro en la pelea y todo se realiza arriba del ring. Esperaré a ver qué trae Arriaza, uno se acomoda en la pelea. Lo más fuerte mío es la pegada, me muevo, cambio de perfil, espero ganar, si puedo por nocaut”, dijo Feria este viernes después de marcar 147 libras exactas en la ceremonia de pesaje celebrada en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), donde Arriaza también dio el mismo peso que el colombiano.

Más pleitos

En el combate semiestelar, Félix “Gemelo” Alvarado (112.2) que acumula tres triunfos por nocauts consecutivos en el 2017, enfrenta al también colombiano Karlius Díaz (112.6). Otro choque internacional será protagonizado por Helton Lara (114.8) y Mauricio Fuentes (113.8). Un choque interesante es el de Winston Campos y David Morales en 135 libras, el primer mencionado es favorito pero no tendrá fácil resolver la ecuación que “Piolín” pretende imponer arriba del ring.

La velada arrancará a las 7:00 p.m., en el Puerto Salvador Allende. La entrada es totalmente gratis.