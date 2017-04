Laureiro: “No me veo fuera del Ferretti”

A las puertas de disputar las semifinales del Torneo de Clausura de la Liga Primera y más cerca aún de acceder por segunda ocasión a la Liga de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf), el uruguayo Bernardo Laureiro, capitán y referente del Club Deportivo Walter Ferretti, ambienta su compromiso de defender los intereses de la institución rojinegra, en la que espera continuar “por muchos años”.

“Ferretti es mi casa, lo reitero cada vez que me lo preguntan, no me veo en otro club no sea Ferretti en Nicaragua. Hay gente que quiero y me quiere mucho, nos han tratado bien a mí y a mi familia, nos prestan las condiciones para que estemos felices y a la hora de poner eso en la balanza pesa mucho, por eso no ve meo fuera del Ferretti. Después podrán salir oportunidades que son muy buenas y debemos aprovecharla, pero en Nicaragua no pienso lucir otra camiseta”, aseveró el charrúa.

El abierto compromiso de Laureiro debe tranquilizar a la directiva de los “Policías” y a su fanaticada, ante el alud de rumores que lo vinculan con otros clubes, aunque su contrato finaliza en diciembre próximo. El uruguayo no solo sea comprometido de palabra, sus acciones en el campo reflejan un alto nivel de entrega, rindiendo a plenitud a favor de los objetivos que persigue el equipo. Al frente del pelotón, Bernardo asegura que está preparado para pelear por el título del Clausura y sellar el boleto a “Concachampions”. “Es fundamental el trabajo psicológico en el cierre del campeonato, cada jugador debe estar mentalizado porque un error puede quitarte la clasificación a la final y a la Liga de Campeones, pero estoy seguro que Ferretti tiene todo para dar un golpe de autoridad. Somos, junto al Real Estelí, favoritos para disputar el título y estamos listos para cumplir con las expectativas. Yo estoy en forma, preparado de todas las formas para este cierre de torneo y con los objetivos bien claros”, manifestó Laureiro, segundo máximo goleador del club rojinegro en el Campeonato Nacional con 13 tantos, solo superado por los 20 del brasileño Robinson Luiz.

Ferretti enfrentará hoy a las 6:00 p.m. al Chinandega FC en el último compromiso para ambos en la fase regular del Clausura. A la misma hora, el CD Sébaco chocará contra el Real Madriz en el Estadio Independencia. Mañana, en el estadio Olímpico de San Marcos (3:00 p.m.), el Diriangén recibe al Real Estelí, y en simultáneo, Juventus FC y UNAN-Managua se medirán en el Estadio Nacional de Futbol, en un desafío que definirá al último clasificado a semifinales.