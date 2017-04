Neymar, recargado

Después de tres juegos de suspensión y naturalmente ansioso al impulso de su juventud revestida de destreza, perseguidora de merecimientos, empeñada en acelerar su crecimiento en las esferas del estrellato, el brasileño Neymar regresa hoy a la trinchera para hacerle frente al Español en el “Clásico catalán”, usualmente humeante, disputado sin tregua. Abrazado con el Real Madrid en el liderato de la Liga en 78 puntos, pero con el inconveniente de un juego más, el Barcelona del autojubilado Luis Enrique, se presentará con toda su dentadura, Neymar-Suárez-Messi, y forzado a excederse, consciente que no puede ceder ni un centímetro, porque empatar o peor aún perder, podría ser mortal.

En la jornada 35, iniciada ayer con la victoria del Villarreal sobre el Sporting 3-1, afianzándose en el quinto lugar, detrás del Sevilla y adelante del Bilbao, el Real Madrid con Cristiano retornando a la línea de fuego enfrenta el reto del Valencia, equipo oculto en la posición 12 con 40 puntos en 34 juegos. Zidane después de recomendar tomar distancia con la candidata de la ultra derecha francesa Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, informó que hará descansar a Varane quien todavía no se encuentra completamente recuperado, utilizará al multifuncional Kroos, y recupera a Sergio Ramos.

INTERESANTES DUELOS

Pese a las marcadas diferencias en puntos, los colíderes no pueden subestimar a sus adversarios. El Español, noveno en la tabla de posiciones con 50 puntos, prácticamente descartado como competidor del sexto lugar, en el cual se encuentra instalado el Bilbao con 59, apenas un punto más que el Real Sociedad, y el Valencia, pueden ofrecer serias complicaciones, lo que hace interesantes estos duelos con los dos gigantes de la Liga.

Obviamente, el Barsa, que se encuentra en persecución del lateral izquierdo francés Theo Hernández, de 19 años, jugando para el Alavés, prestado por el Atlético de Madrid, es el equipo más presionado, igual que lo fue el Real Madrid en el cierre de la campaña anterior, condenado a esperar un tropezón azulgrana en las últimas fechas, lo que no ocurrió. Si el Real no titubea en sus cinco batallas pendientes, no importa lo que hagan los azulgranas. La restauración del tridente, con los enlaces que pueden proporcionar Iniesta, Rakitic y Busquets, exigirá al máximo la defensa del bravo Español, siempre empeñado en atravesarse en el camino del Barcelona. Sin el consistente banco que tiene Zidane, el equipo de Luis Enrique tiene que colocar a un lado la posibilidad muy viable, que su máximo esfuerzo, resulte inútil. El cruce de dedos es inevitable.