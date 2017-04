Es muy temprano para hablar de ilusiones rotas en referencia a la silenciosa presencia de Cheslor Cuthbert entre los Reales de Kansas, pero para nosotros, la preocupación sobre su presente congelado, es inevitable. No tenemos mucho material en la Gran Carpa, apenas tres nicas se mueven en ese nivel de enorme exigencia, en el que nadie bosteza, ni duerme, porque la presión a que se es sometido, no lo permite. Antes de los juegos de anoche, ese promedio de .138 mostrado por Cheslor consecuencia de solo 4 imparables en 29 turnos, con una carrera empujada, obligaba a rascar cabezas y fruncir ceños. ¿No es así?

Pienso ¡Calma, calma! Se trata del primer mes de temporada y lo que vimos de él el año pasado registrando 274 puntos en 128 juegos y 475 veces al bate, fue estimulante. Cada vez que se aproximó a los 300 puntos o los rascaba, se agitaban nuestras expectativas. Cheslor conectó 130 hits, descargó 12 jonrones y provocó 45 carreras. En ruta a los 24 años ¿por qué no considerar que haría crecer esas cifras? No es lo que estamos viendo, pero ¡calma, calma! No nos dejemos llevar por la desesperación. Además, es un caso más en un equipo que con solo un par de excepciones, se encuentra en slump.

CIFRAS MACABRAS

Alcides Escobar debe sentirse incómodo con 176 puntos en 74 turnos; el designado Brandon Moss, de quien se espera mucho ruido, se ve atornillado con 135 puntos en 52 veces al bate y 5 remolques, Paulo Orlando ha sido inutilizado con 149 puntos en 47 oportunidades, Alex Gordon no revisa las estadísticas después de 80 turnos, porque le apena ese porcentaje de 188, en tanto Raúl Mondesí, no fue visto en 39 opciones de batear, limitado a 103 de average, mientras el pobre Cristian Colón, no puede esconderse detrás ese .091 en promedio.

Por supuesto, no se trata de refugiarnos en que hay otros que se encuentran tan mal o peor que Cheslor, sino en la urgencia de su recuperación. Kansas que gana 7 juegos y pierde 14 en el fondo del sector central en la Liga Americana, no tiene en su roster, un bateador de 300, y el más explosivo es Mike Moustakas con 276 de porcentaje, 7 vuela cercas y 11 empujadas. Incluso Eric Hosmer, batea para .220 en 82 posibilidades de ser dañino. ¿Y Salvador Pérez? Anda por los 233 puntos?

Son las primeras señales, nada definitivo, pero la preocupación inicial es inevitable ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que fabricar espacio para respirar, sin embargo la angustia permanece, está ahí, apretándonos el cuello, aunque sin romper las ilusiones.