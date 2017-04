Marcelo evita mordisco

Todo fue difícil. Quebrar contra reloj el empate 1-1 con el Valencia y fragmentar la resistencia del Espanyol, víctima finalmente de sus propias equivocaciones para caer 0-3 frente a un Barcelona menos ansioso y determinante que el Real Madrid, siempre intenso, aunque sin conseguir la capacidad de destrucción que lo ha caracterizado. Ni Cristiano ni Messi se elevaron tanto, pero ambos se las arreglan para incidir siendo una amenaza permanente. Más contundente el portugués, más flexible el argentino.

Estamos claros que el Real Madrid y el Barcelona, condenados a la intranquilidad, no pueden dormir. El equipo de la realeza, que busca su primer título de liga desde el 2012, no puede evitar precipitarse persiguiendo el resultado favorable; en tanto, los azulgranas se ven más preocupados que concentrados en no parpadear, y es por eso que a veces se traban, como estaba ocurriendo ayer.

EL MADRID ASUSTADO

Aunque Cristiano colocó al Madrid adelante con un cabezazo hacia abajo, recibiendo una entrega aérea muy precisa de Carvajal en el minuto 26, la figura del partido fue Marcelo, incansable multiplicando su utilidad atrás y adelante, interceptando, cerrando espacios, regresando, proyectándose, realizando enlaces y definiendo. ¿Cuántos pulmones tiene este brasileño? El hermoso gol de tiro libre logrado por Parejo en el minuto 82 quitó el aliento a la multitud en el Bernabéu. Ese 1-1 facilitaba al Valencia un mordisco de dos puntos que el Madrid podía resistir, pero lo obligaba a jugar perfecto el cierre de campaña, ocupado por las semifinales de la Champions. Marcelo lo evitó.

Saque de banda de Carvajal hacia Morata en el minuto 85, sombrero a un defensa, cruce largo de pelota por aire hacia la izquierda, apropiada para la recepción de Marcelo, ingreso inmediato al área, doble desplazamiento corto hacia el centro y la estocada de derecha, rasante, venenosa, sin chanche para Diego Alves. El marcador es corregido: gana el Real 2-1 y el Valencia no tiene tiempo, ni recursos, para un milagro. ¡Gracias Marcelo!

EL BARSA TRABADO

En el Cornellá, casa del Espanyol, el Barsa es recibido en un ambiente bélico. Las rivalidades de vecindario en futbol a veces son tenebrosas. El primer tiempo agitado pero necesitado de mejor orientación en cada lado termina 0-0 y el temor a perder toda esperanza provoca escalofríos entre los azulgranas. Obviamente el Real Madrid, todavía en calzoneta y sudando, saboreaba a distancia la posibilidad de ese empate que lo liberaría de seguir presionado, proporcionándole tranquilidad para el reto de la Champions.

Lo siento. Se equivocó el Espanyol dos veces entregando pelotas al enemigo, que el uruguayo Suárez convirtió en goles, y Messi le hizo un trazado “marca” Dalí a Rakitic, para un remate certero del croata sin pérdida de tiempo. De esa forma, se dibujó la victoria por 3-0, que mejora la diferencia de goles del Barsa, factor que sería inutilizado por un cierre sin titubeos del Madrid. Mientras esté Cristiano, Carvajal estire la banda derecha, Modric y Kroos tomen el centro, y sobre todo, aparezca Marcelo en el sitio preciso, el Real Madrid puede confiar en ganar LaLiga.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador de las grandes ligas europeas