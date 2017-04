J. C. reta a Texas

Después de la gran impresión que dejó Juan Carlos Ramírez contra los Atléticos de Oakland, lanzándoles 7 innings sin carrera, no se puede esperar algo inferior esta tarde (1:05 p.m.) cuando suba al montículo y rete a los siempre peligrosos bateadores de los Rangers de Texas, en lo que será su carta apertura de la temporada, buscando su tercer triunfo del año.

Ante Texas, actuando como relevista, J. C. presenta balance de 1-1 con 1.13 de efectividad. En 8 innings lanzados, les permite 7 hits y un jonrón con tres ponches propinados. Al nica le batean para un promedio de .226. El hombre que más problema le ha generado a Ramírez es el dominicano Adrián Beltré, quien le batea de 5-2 (.400) con un doble, un cuadrangular y tres carreras impulsadas, sin embargo este se encuentra lesionado. También debe cuidarse de Carlos Gómez, quien le liga 4 hits en 8 turnos, promediando .500.

Globalmente la realidad no le sonríe a Texas en este momento. Están sumergidos en el sótano de la División Oeste de la Liga Americana con 10 triunfos y 15 derrotas, a 5 juegos del liderato ocupado por los Astros de Houston. El mejor bateador del equipo es Elvis Andrus con .284, conecta 3 jonrones y empuja 9 carreras.

El rival de Ramírez

En el duelo individual, J. C. se enfrentará al zurdo venezolano Martín Pérez, de arranque discreto este año en Grandes Ligas, con apenas un triunfo y tres derrotas, con 3.81 de efectividad en 5 salidas. Pérez viene de hacer un aceptable trabajo contra los Mellizos de Minnesota, a quienes les tiró 6 innings de 6 hits y tres carreras, pero aun así no evitó cargar con el descalabro. No conoce el triunfo desde el 9 de abril, cuando en su segunda apertura del 2017 derrotó a los Atléticos de Oakland.

El nica, por su parte, tiene una confianza exuberante, pues cada vez luce mejor en el montículo. Contra Oakland solo permitió 2 hits en 7 episodios y ponchó a 7 bateadores, en una actuación espectacular. En total, J. C. resume dos triunfos y dos victorias con 4.43 de efectividad. Lo que más asombra es su descomunal cantidad de ponches (22) en 22.1 entradas. La combinación de la recta, curva y slider está haciendo mucho daño a los bateadores contrarios.