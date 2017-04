Lo inesperado golpea arranque

En la Liga Americana, ninguno de los tres equipos ganadores de división en el 2016, Medias Rojas, Indios y Rangers, ha despegado instalándose en la cima lo más pronto posible. En tanto, en la Nacional solo los Dodgers están atrasados frente al empuje de los Rockies, mientras los Nacionales y los Cachorros prevalecen en sus zonas, estos últimos, favoritos para ganarlo todo, se encuentran en serias dificultades, con los siempre temidos Cardenales rascándoles las espaldas. En apenas el primer mes, hay dudas aguijoneando al equipo de Chicago, que saltó sobre una maldición que parecía extenderse hasta la eternidad, para coronarse ruidosamente.

THAMES SE DESBORDÓ

La mayor sorpresa la ha provocado el artillero zurdo de los Cerveceros de Milwaukee Eric Thames, quien estuvo refugiado en el beisbol de Corea del Sur registrando en tres años un promedio de 43 jonrones y 126 empujadas, agregando un liderato de bateo con .348 puntos. El ritmo jonronero de Thames, disparando 11 antes del fin de semana y retando la marca de 14 en abril, fue lo más llamativo. Todos los reflectores estaban detrás de cada uno de sus swings, mientras Ryan Zimmerman de los Mets se le acercaba con 10, y crecían amenazantes con 9 Kris Davis y Aaron Jugde, prospecto yanqui de 6 pies 7 pulgadas, otra de las atracciones con sus batazos descomunales, aunque el batazo más largo del mes fue el de 470 pies disparado por Manny Machado, de los Orioles.

El pitcheo de los Marlins ofreció dos aproximaciones al no hitter con esfuerzos combinados. En tanto Chris Sale, el nuevo “as” de Boston con David Price en restauración, ha sido el pitcher más salado del arranque de campaña. Solo un triunfo en sus cinco aperturas sufriendo dos reveses, pese al resplandeciente 1.19 en efectividad y sus 52 ponches, cifra líder en la liga, buscando, no solo su quinta temporada consecutiva con más de 200 “kaes”, sino atacar los 300, desde siempre un macabro sello de distinción. En cambio, Erwin Santana, derecho dominicano de 34 años, gana 4 juegos y no pierde en 5 aperturas con 0.66 en carreras limpias, trabajando 35 episodios. Ganador de 17 juegos en el 2010 para los Angelinos, Santana viene de dos temporadas perdedoras en forma consecutiva.

AVISAIL SALE DE LAS SOMBRAS

El venezolano de 25 años Avisail García, un bateador de .245 puntos en 120 juegos el año pasado, se encumbró en este mes y con .388 de average, es sorprendente líder de bateo en la Liga Americana, aunque seguramente apostar a su sostenimiento es algo más que una temeridad. En la Liga Nacional, Bryce Harper de los Nacionales, visto desde sus primeros pasos como un probable triple corona, se encuentra en la cima con .405 puntos. Disparando 8 jonrones, Harper no pierde de vista al líder Thames y al segundo Zimmerman, mostrándose al mismo tiempo como máximo empujador con 25, igualado con su compañero de equipo Danny Murphy. Pese a su pérdida de ritmo ofensivo, el dominicano Alberto Pujols mantiene su frecuencia productiva y con 21 es líder en la Americana, después de 119 remolques en el 2016. Hay que recordar que Pujols impulsó más de 100 en cada una de sus primeras 10 temporadas, siendo “limitado” a 99 en el 2011, viendo cortarse la racha.

Entre los bajones de voltaje, los Dodgers, moviéndose difícilmente con balance de 12-12, lamentan el de Adrián González. El “Titán” se ha visto derretido sin jonrones, con apenas 9 empujadas. ¿Y qué decir de Mark Trumbo, el líder jonronero de la Americana con 47 en el 2016 desde el cajón de bateo de los Orioles? Aunque el equipo es líder, Trumbo solo ha disparado par de vuelacercas, empuja 10 y registra .212 puntos. Otro caso es el cubano José Abreu, de los Medias Blancas, sin jonrones y 9 remolques, y el del dominicano José Bautista de Toronto, hundido como el equipo con un cuadrangular y apenas .167 puntos, una calamidad para lo que se espera de él.

PAXTON CRECIDO

Hay detalles muy interesantes en este despegue: por vez primera, el astro zurdo de los Dodgers, Clayton Kershaw, ganador de 4 juegos, fue golpeado con dos jonrones consecutivos por parte de Mark Reynolds y Gerardo Parra de los Rockies; el cubano de los Mets, Yoenis Céspedes, colocó tres pelotas en las tribunas frente al pitcheo de los Filis; James Paxton, tirador de los Marineros, ha crecido y presenta balance de 3-0 realizando 5 aperturas, con un deslumbrante 0.84 en efectividad a lo largo de 32 entradas; los Filis realizaron una arremetida de 12 carreras en el propio primer inning contra los Nacionales de Washington.

Un triunfo en cinco intentos es lo que ha aportado a los Bravos de Atlanta, el veterano dominicano de 44 años, Bartolo Colón, quien pretende superar los 245 triunfos de Denis Martínez, hasta hoy, máxima cifra para un latino. Con 234 triunfos, Colón se encuentra a 11 de igualar la marca, pero su efectividad de 5.59 impide considerarlo factible este año, sobre todo porque los Bravos no ofrecen los soportes necesarios. El accidente de Madison Bumgarner, pilar de los Gigantes pese a su registro de 0-3 en 4 inicios, lo sacó de circulación tres meses, en un momento en que su flaqueante equipo más lo necesita.

Por ahora, mientras el cubano Yulieski Gourriel conecta su segundo jonrón, Orioles, Medias Blancas y Astros encabezan sus zonas en la Liga Americana; en tanto, Nacionales, Cachorros mordiendo leña y Rockies son líderes en la Liga Nacional. Calma, esto apenas arranca y, con mucha caña que moler, todos los cálculos son vulnerables. Estamos largo del cruce de dedos.