Alves ve posible el triplete

El lateral brasileño de la Juventus de Turín, Dani Alves, aseguró este lunes que su equipo, rival del Mónaco en las semifinales de la Liga de Campeones, tiene “la posibilidad de escribir la historia” y de conquistar un triplete.

Alves, que ganó 23 trofeos en su etapa con el Barcelona, dijo que firmó por la Juventus con el objetivo de enriquecer su palmarés, aunque advirtió que todavía falta mucho antes de poder celebrar unos títulos, en una entrevista difundida ayer por el propio club. “Parece fácil pero no lo es. Hay que trabajar mucho para lograr el objetivo. Tenemos que trabajar día por día, seguros de que tenemos la posibilidad de ganarlo todo. Soñar es posible y queremos seguir haciéndolo”, afirmó.

El Juventus lidera el campeonato liguero con nueve puntos de ventaja sobre la segunda plaza, jugará la final de la Copa Italia ante la Lazio y se medirá el miércoles con el Mónaco en Europa, lo que da optimismo a Alves. “Sabemos que aún no hemos ganado nada, pero estamos cerca de todos nuestros objetivos y tenemos la posibilidad de escribir la historia. Esta es la razón por la que vine aquí”, aseguró.

No se confía

El brasileño, que ganó tres Copas de Europa con el Barcelona, explicó que lo más importante para triunfar es la voluntad. “La voluntad es fundamental para alcanzar un objetivo. Traje aquí mi voluntad, la misma que tenía cuando me fui de casa por primera vez, cuando quería enorgullecer a mi padre. Esto lo hago todos los días, con respeto para mi profesión”, declaró.

Preguntado sobre qué dijo a sus compañeros del Barcelona cuando la Juventus les eliminó de la Liga de Campeones, Alves afirmó que les habló “con respeto” ya que sabía que esa competición “es muy importante” para el club español.

Finalmente, el brasileño advirtió de que su equipo no debe infravalorar al Mónaco. “El peligro más grande es pensar que ya hemos ganado la Liga de Campeones porque hemos eliminado al Barcelona. No hemos ganado el título y no podemos pensar que será un partido fácil ante el Mónaco. Sería un grave error”, recomendó.