Isaiah se pondrá diente

El base de los Boston Celtics, Isaiah Thomas, perdió un diente durante la victoria del domingo sobre los Washington Wizards en el Juego 1, y los esfuerzos iniciales del equipo para reinsertarlo no tuvieron éxito. Eso no detuvo a Thomas de anotar 33 puntos en el partido, convirtiendo 11 de 23 disparos en 38 minutos, mientras que ayudaba a los Celtics a recuperarse de un déficit de 17 puntos para un triunfo 123-111 en el TD Garden. Thomas planea que el diente sea reinsertado profesionalmente; el diente se volvió a salir después de que el equipo lo reposicionó en la primera mitad. “Simplemente me molesta al hablar. Mi lengua va directo a través de mi diente (el agujero)”, dijo Thomas en conferencia de prensa después del partido. “Nunca he tenido problemas dentales, así que esto es nuevo. Siempre he tenido compañeros de equipo a los que he molestado por haber perdido algún diente, y ahora soy uno de ellos. Así que esperemos que podamos reemplazarlo tan pronto como sea posible”

A mitad del primer cuarto, Thomas estaba persiguiendo a Otto Porter Jr. cuando recibió un pase mientras se encrespaba en la parte superior de la pintura. Thomas golpeó la pelota y su boca chocó con el codo de Porter, golpeando uno de sus dientes delanteros superiores.

Durante la siguiente parada, Thomas recuperó el diente cerca de la línea de 3 puntos y lo entregó al entrenador de equipo Ed Lacerte. Los médicos del equipo intentaron reinsertar el diente cuando Thomas se retiró más tarde en el primer cuarto, pero Thomas aclaró que finalmente se cayó.

No llegó el dentista

Thomas indicó que esperaba que un dentista volviera a pegar el diente tan pronto como fuera posible. Sus compañeros de equipo le dijeron a él que debería mantener el aspecto desdentado durante los playoffs.

“Luce un poco más rudo, me gusta”, bromeó el escolta de los Celtics, Avery Bradley. “Yo estaba haciendo bromas durante el juego en el banquillo, y conseguí que riera. Fue un tipo de Seattle llamado Rodney Stuckey el que juega sin un diente y le dije a Isaiah que debería ir con esa mirada por el resto de los playoffs. Él se rio y dijo: ‘No, lo arreglaré esta noche’. Él jugó bien y sin duda consiguió que nuestro equipo funcionara esta noche (domingo)”.