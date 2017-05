Semifinales lucen parejas

En el terreno de las semifinales nunca se puede dar por sentado un resultado, no porque tengamos una liga competitiva, sino porque los cuatro equipos clasificados (UNAN-Managua, Diriangén, Ferretti y Real Estelí) buscan insistentemente su pase a la final, enfocándose en sus fortalezas y en las vulnerabilidades que muestre su rival de turno para sacarle el mejor provecho. No se sorprendan si ven lo que para muchos es improbable, pues en eliminatorias a doble juego no siempre el más grande sobrevive, sino el que mejor administra sus recursos.

La UNAN-Managua recibirá al Real Estelí en el Estadio Nacional de Futbol; por su parte, el Club Deportivo Walter Ferretti viajará a San Marcos para enfrentar a los Caciques del Diriangén. Ambos encuentros están programados para este miércoles, a las 3:00 p.m. Para algunos, estos partidos presentan claros favoritos y hay quienes apuestan por una final entre el Real Estelí y el Ferretti, pero ¿qué posibilidades reales tienen los universitarios y los Caciques?

Los universitarios en este Torneo de Clausura le sacaron una victoria al Tren del Norte en la jornada 13 con marcador de 2-1, con goles de Ever Benítez y Luis Martínez. El único gol del Tren lo marcó Juan Carlos López. Los académicos profanaron a un Real Estelí que presentaba un registro de 55 partidos sin conocer el descalabro y de esta manera le pusieron fin a dicha racha. Por otro lado, si nos remontamos a la jornada cuatro, encontraremos un empate a cero goles entre ambos conjuntos. Números en mano, a los académicos les fue mejor.

En contraste, los norteños en 16 encuentros disputados con la UNAN-Managua, desde octubre del 2014, han ganado en 9 ocasiones, empatado en 5 y solamente han sido derrotados dos veces por los académicos. Tomando en cuenta los dos últimos resultados, no se puede dar por definido la llave, aunque sea el Tren globalmente el favorito.

En la otra llave, el Club Deportivo Walter Ferretti —clasificado como segundo (con 38 puntos) en la tabla de posiciones— medirá fuerzas ante los Caciques del Diriangén, en un partido con futuro incierto. Los Caciques derrotaron 3-1 a los policías en la jornada 3 con goles de Erick Mendoza, Arlis Andino y Erick Téllez. El único gol del Ferretti llegó por medio de Robinson Luiz. En la jornada 12, los Caciques se encontraron otra vez con los rojinegros, derrotándolos 1-0, gracias al gol de Luis Fernando Coronel.

El Diriangén y los policías son viejos conocidos, se han enfrentado en 59 ocasiones desde el 2005. Los Caciques sacan ventaja en cuanto al balance general, pues han ganado 28 veces, empatado en 11 desafíos, sucumbiendo en 20 ocasiones. Los números son fríos y favorecen a los diriambinos, sin embargo, no tienen la verdad absoluta.

Actualmente los capitalinos pasan un buen momento, ya que no conocen la derrota desde que perdieron en la jornada 12 precisamente ante los diriambinos. Tras ese descalabro sumaron seis victorias consecutivas: derrotaron 2-0 a Sébaco, después doblegaron a Juventus 3-2, posteriormente golearon a Nandasmo 6-1, destrozaron a la UNAN 5-1, vencieron 2-1 al Managua FC y finalmente dominaron 1-0 a la Franja Roja de Chinandega.

Mañana, cuando arranquen las semifinales, tendremos un panorama más claro de quiénes podrían pasar a la final. Por el momento los clasificados siguen siendo una monedita al aire, cualquiera puede avanzar.