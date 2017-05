Joshua acepta reto de Fury

El campeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua, señaló este martes que “sería un placer” enfrentarse al también británico Tyson Fury, después de su sensacional victoria del sábado en Wembley ante el ucraniano Vladimir Klitschko.

Joshua, de 27 años, conservó el cinturón de los pesados de la FIB y se hizo con los de la AMB y OIB, que estaban vacantes, en el penúltimo asalto, derribando en dos ocasiones a su rival ucraniano, de 41 años, por lo que mantuvo su récord de 19 victorias en 19 combates.

Tras el duelo el británico ha ofrecido a Klitschko la revancha, pero también está abierto a competir con Fury, el hombre que destronó al ucraniano en noviembre de 2015. “Si funciona para mi carrera, claro que sería un placer pelear contra Tyson Fury o el que sea”, señaló Joshua en una columna para el London Evening Standard, publicada este martes.

“Fury es un tipo normal que ha logrado grandes cosas. Ha vuelto a entrenar y está recuperando la forma, esto es bueno para el boxeo, le deseo lo mejor en su regreso. Los aficionados quieren que Fury pelee y yo también”, señaló sobre su compatriota.

El lunes Fury se había referido con menos cortesía al campeón. “Estoy seguro que podría ganar a AJ (iniciales de Anthony Joshua) con un brazo atado a la espalda”, declaró el boxeador británico desde su lugar de entrenamiento en Marbella, en el sur de España.

Fury no ha vuelto a pelear desde que derrotó a Klitschko en noviembre de 2015. Antes de volver al cuadrilátero, no obstante, el púgil británico deberá recuperar su licencia, retirada provisionalmente en octubre pasado por consumo de cocaína. “Me gusta entretener a la gente y si esa pelea es la que quieren, me encantaría estar en ella”, añadió Joshua.

“Si tengo que pasar por todo el mundo de la división (de los pesados), muy bien”, continuó el boxeador londinense. Finalmente volvió a referirse con respeto a Klitschko: “Tengo mucho respeto por él dentro y fuera del ring, si quiere una revancha, no tengo ningún problema”.