Juan Carlos enfrenta a Houston

Con la misión de buscar su segundo triunfo como abridor y cuarto de la temporada, Juan Carlos Ramírez lanza hoy (7:07 p.m.) contra los Astros de Houston. J. C. perdió ante este mismo equipo el pasado 19 de abril con marcador de 5-1. Su labor fue de 5.1 innings, 6 hits, tres carreras permitidas con 9 ponches propinados, su máxima cifra en esta campaña.

Las dos últimas presentaciones del nica como abridor, dan para creer en su establecimiento como abridor este año en Grandes Ligas. El 25 de abril en la mejor actuación de su carrera, lanzó 7 episodios sin carreras, solo aceptó dos hits y ponchó a 7 hombres, saliendo sin decisión, pero ganando confianza y halagos de los dirigentes de los Angelinos de Los Ángeles.

En su más reciente labor ante los Rangers de Texas cerrando el mes de abril, Ramírez sumó su tercer éxito de la temporada y el primero como abridor, después de transitar 5.1 episodios de 4 hits y dos carreras. Pasó apuros al aceptar una carrera en el génesis del encuentro y luego aceptar un cuadrangular solitario en el quinto. Pero mostró temple, sacando a relucir su capacidad ponchadora, al terminar con 9 en total, por segunda vez esta temporada.

Su rival

Ramírez enfrentará hoy al derecho Lance McCullers Jr., ganador de dos desafíos y perdedor de uno, presentando una efectividad de 4.08. En su última apertura contra los Rangers de Texas, finalizó sin decisión. Su labor fue estupenda, tiró 6.1 innings de 6 hits y par de carreras.

Por otra parte, los números históricos de J. C. contra los Astros no son tan positivos. Es verdad que no tiene triunfos ni derrotas, pero les ha permitido 9 carreras en 12 innings, mostrando una efectividad de 6.75.