Elmer Mejía a las puertas del retiro

Antes de que iniciara el Torneo de Clausura de la Liga Primera, Elmer Mejía anunció que estaba de cara a su última temporada como futbolista activo. Mientras el retiro se asoma, el zaguero del Real Estelí disfruta al máximo de sus últimos desafíos en la Primera División, así lo demostró ante la UNAN-Managua el miércoles, marcando el gol que le dio el triunfo al club de sus amores en el partido de ida de las semifinales.

Con un cabezazo violento, llegándole al balón en carrera y sin marca, Mejía perforó el marco que defendía el club académico y le permitió al “Tren del Norte” adelantarse en la eliminatoria. Rondando los 39 años de edad, el aporte de Mejía a las causas del conjunto norteño ha disminuido, como también ha mermado su participación esta campaña. Contra los universitarios marcó su único gol de la temporada 2016-17.

Sin embargo, el zaguero hondureño-nicaragüense, que fichó por el Real Estelí en 2004, se ha propuesto retirarse levantando el título del Clausura. Una vez su carrera como futbolista concluya, aspira a transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones dentro la institución rojiblanca, la cual describe como su hogar. Como entrenador, Elmer considera que podría cosechar tantos éxitos como en su faceta de jugador.

“Los compañeros y la afición me dicen que todavía tengo para dar más, pero ya es una decisión tomada. Hablé con mi esposa y ella coincide con que puedo continuar jugando, pero está de acuerdo con que la decisión que yo tome será la mejor. El objetivo de todo jugador es retirarse celebrando un campeonato, para eso trabajo y estoy seguro de que el Real Estelí lo logrará, este ha sido un torneo de récords, acumulamos 55 partidos sin perder de forma consecutiva, eso demuestra la categoría del club”, manifestó Elmer.

De alumno a maestro

“Una vez que me retire deseo trabajar con niños, empezar con categorías inferiores y confío en Dios en evolucionar para luego dirigir en Primera División. Quiero ir paso a paso, como lo hecho como futbolista. Por ende, seguiré colaborando con el club, me han dado la oportunidad de quedarme en el equipo para aportar mi experiencia a los nuevos talentos”, aseveró Mejía, quien lamenta no haber podido ganar un partido de Liga de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) con el “Tren del Norte”. “Lo que me faltó fue ganar un juego en Concachampions y avanzar a siguiente ronda. Después de eso considero que logré lo que me propuse, conseguí muchos títulos, hice logros individuales y colectivos, no puedo pedir más”, remarcó Elmer, quien en la temporada 2007-2008 anotó 33 goles, su máxima cifra desde que llegó a Nicaragua, aunque en la campaña 2011-12 consiguió 14, convirtiéndose en el goleador del campeonato. “Pese a que mi vocación ha sido defensiva, destaqué por m

arcar muchos goles. Hubo temporadas en las que superé a varios delanteros. Era extraño ver a Samuel Wilson y Rúdel Calero, por ejemplo, con menos goles que yo”, expresa entre risas. “Superé la barrera del centenar de goles con el Real Estelí y me enorgullece, siento que he dado lo mejor de mí por esta institución y no quedaré en deuda… Espero ayudarlos en lo que falta del actual torneo”, dijo.

“Orgullosamente nicaragüense”

Después de haber exhibido su demostrada calidad, la prensa deportiva nicaragüense y varios conocedores entre directores técnicos y jugadores consideraron que Mejía tenía las cualidades necesarias para integrar la Selección Nacional. Sin embargo, pese a estar en la plenitud de su carrera, fue hasta el 2013 que decidió nacionalizarse y al año siguiente se encajó la casaca azul y blanco en la Copa de Naciones de la Unión Centroamericana de Futbol (Uncaf), bajo la dirección del extimonel español Enrique Llena.

2004 llegó a Nicaragua el zaguero Elmer Mejía, temporada en la que se coronó con el “Tren del Norte”.

Viendo por el retrovisor, Elmer, quien representó a Nicaragua en cuatro desafíos, tres de Copa Uncaf y un amistoso, reconoce que le habría gustado integrar la selección más tiempo, consciente de que la tierra de lagos y volcanes explotó lo mejor de él como jugador y le entregó su tesoro más preciado, una familia. “Lastimosamente no me nacionalicé antes, me habría gustado. En 2009 quise, sin embargo no logré reunir la documentación necesaria y me conformé. De haberlo logrado estoy seguro que hubiese dado lo mejor de mí para la selección”, destacó.

39 años de edad cumplirá Mejía el próximo 23 de junio, después de debutar como profesional a los 22 con el Club Deportivo Motagua.

Mejía, oriundo de Comayagua, Honduras, admite que su corazón está dividido entre el amor que siente por Nicaragua y su país de nacimiento. “Nací en Honduras, soy orgulloso de ser comayagüense, pero también me siento feliz de que Nicaragua me haya acogido, me siento orgullosamente nicaragüense, aquí vivo, mi familia es de aquí, no puedo estar más agradecido con este país, me ha dado todo lo que tengo”, enfatizó. Elmer espera que el Real Estelí se consagre como monarca del Clausura, para darse la oportunidad de levantar su duodécimo título nacional.