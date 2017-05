Djokovic: "Los caminos más difíciles te llevan a destinos maravillosos"

El serbio Novak Djokovic analizó hoy en Madrid su última y gran decisión de prescindir de su equipo de toda la vida, y comentó que había sido tomada por ambas partes, que se encuentra en el proceso de encontrarse así mismo para seguir haciendo historia, y que piensa en un nuevo técnico, "pero sin apresurarse".



"Creo que los caminos más difíciles te llevan a maravillosos destinos", resumió el ex número uno del mundo, que defiende esta semana su título en la Caja Mágica, donde se presenta con un solo título en su bolsillo esta temporada (Doha) y un balance de 14 victorias y cuatro derrotas.



"Fue una decisión difícil y mutua, tomada después el torneo de Montecarlo", explicó el de Belgrado, que incidió que se trata ya de un capítulo cerrado después de analizar los últimos malos resultados. "Necesitábamos un cambio, y no fue solo mía. Lo hemos pensado y debatido mucho" dijo "Nole". "El final de la temporada pasada nos hizo replantearnos todo y pensar que necesitábamos cambiar de pagina", añadió.

Djokovic incidió que fue una "relación maravillosa construida durante años", pero que era "un paso al frente que había que dar" y que ahora se trata de una nueva experiencia.



"Estuve con ellos como poco 10 años. Son especiales y teníamos una gran relación pero esta separación es solo profesional y no va a afectar a nuestra vida personal. Somos como una familia y eso nunca terminará, siempre estará ahí. Los recuerdos quedarán ahí", dijo.



En un mensaje en Twitter esta semana, Djokovic daba por terminada su relación con el técnico eslovaco Marian Vajda, con su preparador físico, Gebhard Phil Gritsch, y el fisioterapeuta, Miljan Amanovic.



"Marian (Vajda) está un poco cansado al igual que mi físico. Era hora de probar algo nuevo y en mi caso necesitaba espacio y tiempo para estar solo y pensar las cosas", dijo hoy Djokovic.



"No quiero hacer las cosas deprisa", aseguró sobre su futuro. Tengo mucha confianza en mi. Quizás tarde un poco de tiempo para elegir a la próxima persona que esté a mi alrededor. Me siento agusto solo y cuando aparezca la persona adecuada lo contaré", adelantó sobre su nuevo técnico, del que dijo que tiene que tener algunas similitudes con él.

"Me imagino que será alguien que haya tenido experiencias como las mías. No hay mucha gente que haya logrado este nivel. Me estoy tomando mi tiempo y no voy a apresurarme para tomar una decisión", recalcó.



En estos momentos, Djokovic se apoya en su familia, viaja con su hermano Marko y cree que nada de lo ocurrido le hará ceder terreno ante sus rivales, aunque afronta cuatro semanas intensas con muchos puntos por defender, ya que ganó en Madrid, hizo final en Roma y ganó luego Roland Garros.



"No me he olvidado de jugar al tenis a pesar de los cambios", dijo. "Estoy contento de experimentar nuevas experiencias y ver qué me depara el futuro. No estoy volviéndome loco pensando en ello, quiero vivir el presente. Han sido diez años maravillosos con muchos éxitos. Es un proceso de transición que estoy asimilando", comentó.



"Los últimos seis meses no han sido los mejores, quiero aceptar eso y mejorar, y seguir haciendo historia, no se cómo de rápido haré esta transición y de qué depende. No espero estar solo durante mucho tiempo, pero la decisión la he tomado en el momento adecuado", puntualizó.