“Canelo” sentencia a Golovkin

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez celebró con su equipo “dos victorias” en una noche, ya que a su triunfo inobjetable sobre Julio César Chávez Jr. se le debe agregar el anuncio de su anticipada pelea con Gennady Golovkin, quien puede ser el reto más grande de su carrera.

El mexicano lució muy confiado de vencer a ‘GGG’, a quien varias veces se le ha acusado de evitarlo. “Ahora, el trato ‘está cerrado’”, dijo el jalisciense. “Yo no conozco el miedo. Yo soy peleador desde los 16 años y me reinvento en cada momento. Golovkin, tú eres el siguiente”, enfatizó Álvarez.

Sobre su pelea ante Chávez Jr., el ‘Canelo’ resumió que pudo terminar de otra manera, pero el “rival no lo permitió”, se va contento con la victoria por decisión. “Todo salió como lo planificamos. En cada momento, con cada rival, yo me pruebo a mí mismo. Nunca me quedo sentado porque no es mi estilo”, dijo el ‘Canelo’ a la AFP.

“Para mí lo más importante fue demostrarle que yo soy mejor (que Chávez), pese al tema del peso. Pese a todo, yo le mostré que soy un peleador más completo. Mi única responsabilidad es darle a la gente buenas peleas y en eso nos enfocamos. Eso quedó demostrado y fue lo más importante, porque yo no le rehúyo a ningún reto”, dijo.

“El capítulo de Chávez Jr. está cerrado y lo hicimos con broche de oro. Ahora vienen otras cosas en mi carrera”, agregó, refiriéndose a que ahora debe concentrarse en su preparación para la pelea con Golovkin.

Felicita al “Canelo”

Chávez Jr. por su parte felicitó a Álvarez. “Me ganó bien. Nada que decir. Quería mantenerlo a distancia, pero su rapidez me complicó. Tenía un plan con Beristáin (Ignacio), pero no funcionó. Mi rival fue mejor que yo esta noche y eso quedó demostrado en el resultado”, dijo.

“Creo que lo mejor para mí es quedarme en las 168 libras, porque en 164 no sentí la fortaleza que habitualmente tengo”, dijo. Golovkin fue invitado a la conferencia de prensa para comentar del reto que le significa enfrentar a Álvarez.

“Estoy muy honrado de ser el rival de ‘Canelo’, que será el reto más grande de mi carrera. Obviamente esa será una historia distinta, porque yo soy un rival de distinto calibre”, sostuvo el kazajo.

Su entrenador, el mexicano Abel Sánchez, también quiso participar en la discusión y aunque destacó las buenas combinaciones del ‘Canelo’, afirmó también que los “rivales pesan” para definir un estilo.

“Álvarez es un peleador rápido. Tiene buenas combinaciones, pero no es lo mismo enfrentar a Chávez Jr. que enfrentar a Golovkin. Esas son historias distintas”, sintetizó Sánchez. Oscar de la Hoya comentó que en los próximos días se conocería la sede de la pelea, ya que hay interés de varias plazas alrededor del mundo como Dubái y Mánchester.

“Desde que anunciamos la pelea en televisión mi teléfono no ha dejado de sonar. Tenemos invitaciones para hacer la pelea en varias partes del mundo, pero eso lo vamos a decidir en los próximos días”, dijo De la Hoya.