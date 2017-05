Púgil sin alma

Llegando a West Palm Beach, a visitar a mi hija preferí ir a cenar que ver la pelea “Canelo”-Chávez. Lo haré después, con toda la calma y sabiendo el resultado, decidí. Fue un acierto, aunque nada intuitivo ni razonado, sino forzado por la circunstancia. No me perdí de nada memorable. Es más, no la terminé de ver. Apagué mi computadora, convencido una vez más de algo obvio: no se puede ser peleador sin alma.

En el famoso cuento de Jack London titulado “Por un bistec”, fue un trozo de carne lo que le hizo falta al valiente y necesitado Tom King para ganar la pelea de su vida. La noche del sábado en Las Vegas, a Julio César Chávez hijo le hizo falta algo más necesario, un trozo de alma. Eso explica porque fue incapaz de apuntarse siquiera uno de los doce asaltos, superado claramente por Saúl “Canelo” Álvarez. Peor que eso, no se interesó en tomar los riesgos que implica el atrevimiento, para generar un gramo de emoción.

ESE ADN NO SE HEREDA

Su padre, un verdadero tigre entre las cuerdas, capaz de aferrarse a la última tira de su alma para agrandar el corazón entre terremotos y huracanes, fue el más decepcionado. Aunque no lo dijo, lo sintió: “nada que ver conmigo”. Ese tipo de ADN no se hereda, menos cuando el impulso no viene de las raíces de la necesidad de salir del hoyo para ser alguien, y no se toma el boxeo como el trampolín apropiado. Ese resorte que movió a su padre no se encuentra entre las motivaciones del “Júnior”.

“No es su peso. En 168, él es otro”, dijo de su hijo el viejo león que todavía muestra colmillos sangrantes de sus grandes batallas, sabiendo que no es cierto. En la báscula se pesa el cuerpo, no el alma; en el ring los latidos del corazón están por encima de ventajas en estatura y alcance. El “Júnior” nació y creció entre el ruido de los gimnasios, el bombardeo a las peras y los costales, el olor a sudor y linimentos, escuchando gritos de adiestradores, pero no llegó a ser boxeador. Nunca tuvo vocación para eso pese a ciertas señales, débiles por cierto.

¡VAMOS PELEA!

Naturalmente “Canelo” también se sorprendió por la inutilidad de Chávez hijo, quizás tanto como Ali cuando vio derrumbarse a Sonny Liston en el primer asalto y le gritó con desesperación: “¡Levántate y pelea!”. Imagen histórica conocida por todos, captada por la cámara de Neil Leifer en la revancha de 1965. No se sabe cuántas veces “Canelo” le gritó al “Júnior”: “¡Vamos pelea, que para eso estamos aquí!”. No hay contabilidad de un reclamo así como el de Ali en la amplitud de las tarjetas. No se puede entrar a un ring en que el fuego abrasa, con el corazón en el bolsillo de atrás de la calzoneta. Hay casos excepcionales en que sin necesidad de tener necesidad el alma de boxeador prevalece. Recuerdo al chavalo Hermógenes Prado, listo para estudiar medicina, hijo del Dr. Sergio Prado, solicitando pelear un round más bañado en sangre, en más de una de sus cruentos combates, que lo hicieron preferido del público. No fue campeón, hoy es médico, pero entre las cuerdas siempre se mostró de cuerpo entero, con su alma rugiendo. Chávez “el Júnior”, no sabe de eso. Ni los videos de su padre lo estimularon.