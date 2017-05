Wilmer: “Haremos una nueva estrategia”

Todo apunta a que Román “Chocolatito” González enfrentará a Srisaket Sor Rungvisai por el título 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), posiblemente en septiembre, pero no ocupando la plaza semiestelar del megacombate que protagonizarán el kazajo Gennady Golovkin y el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, como se había rumorado el fin de semana.

Informó ayer el colega Carlos Alfaro, de Tu Nueva Radio Ya, que Carlos Blandón —apoderado del “Chocolatito”— le dijo que la revancha estaba confirmada; sin embargo, Alfaro más tarde dio a conocer que una fuente confiable le explicó que HBO está buscando una fecha y lugar distintos a los de Golovkin-Canelo.

Román comenzó a preparase desde el jueves pasado, cuando reanudó sus entrenamientos en el gimnasio Róger Deshon. También Sor Rungvisai comenzó su adiestramiento la semana pasada en el gimnasio Nakornloung Boxing Nothanbury, en Tailandia.

Wilmer Hernández, entrenador de González, dio algunos adelantos sobre la preparación que tendrá el nica. Anuncia cambios en la preparación, sin brindar mayores detalles, y dice que espera regresar a Costa Rica, donde realizaron su último campamento.

Se proyecta la revancha contra Rungvisai, posiblemente para septiembre. ¿Qué cambios harán?

Vamos a cambiar un poco, haremos una nueva estrategia contra el tailandés, creo que lo vamos a lograr, faltaron unos apuntes. Nunca pensé que iba a tener la cabeza tan fuerte, cambiaremos un poquito el boxeo, vamos a hacer algo diferente.

A Rungvisai lo entrenaron para meter la cabeza. Sin ese corte que le provocó la herida en la cabeza a Román, lo hubiese noqueado a Rungvisai.

¿Cómo trabajar en el aspecto mental a Román para que en la revancha no tenga temor por la cabeza de Rungvisai?

En la pelea pasada, seguimos el plan paso a paso. Al tailandés le enseñaron a cabecear como flecha, vamos a tratar como evitar eso. Román tenía temor, en el asalto 10 lo mandé a moverse un poco, pero es un estilo que no le gusta. A un peleador no lo podés hacer pelear sucio solo porque vos querés.

Entre Costa Rica y Estados Unidos, ¿qué sitio preferís para el campamento?

Si salimos de Nicaragua es por un tema de evitar distracciones. Si me dan a elegir, prefiero Costa Rica. Hay algo nuevo que funcionó y me gustaría volver a repetir.

¿Qué es lo difícil de ser entrenador de Román González?

De otra manera siempre estaba allí antes, como su segundo entrenador con Arnulfo Obando, que en paz descanse. Alguna gente dice que Román no quiere gastar, lo mismo que me paga a mí le pagaría a otra gente, no sé por qué hablan. Contra Rungvisai todo lo que puse en el papel se demostró, cuando lo vi perder, dije que me echaran la culpa a mí, porque nadie puede decir que Román peleó mal.

Lo que no han tomado en cuenta es que Román nunca ha sido un ponchador. Ni en 105, ni en 108. ¿Cómo no le van a aguantar la pegada en 115? La gente tiene que darle ese mérito a Román de subir de categoría, de no tenerle miedo a nadie, y pelear con los mejores, eso me da un gran orgullo. Lo más feo son las críticas, aun haciendo el trabajo. Nosotros ganamos la pelea.

¿Lo mediático te presiona? ¿Cómo lo manejás?

Un día se me acercó un señor: “No le parés pelota a nadie”. Un día dije: “Si me dejan como entrenador bienvenido sea, y si no, no importa”. Porque toda la vida he sido un luchador, gracias a Dios le he sacado frutos. Me mantengo todos los días aprendiendo más, vamos con Román a cambiar un poquito, trabajando fuerte.

¿Qué sentiste cuando viste que Román sufre el despojo?

Fue horrible. Por eso nos bajamos del ring. A mí me llenó de emoción cuando él se me acerca y me pregunta: “¿Nos vamos?”. Le dije que nos fuéramos, bajamos del ring enojados, no con el tailandés porque él no tiene nada que ver. Nosotros los saludamos, es un peleador, es su trabajo. No dormimos esa noche, nos desvelamos, estábamos tristes, no queríamos hablar.

Román se me acercó y me dijo que habíamos hecho un buen trabajo. A mí me asustó ver a Miguel Díaz (curador de heridas) nervioso, un hombre con experiencia, más que yo. Hay gente que dice que debía parar la pelea. ¿Cómo la voy a parar? La única manera era abandonando, hice mi show, pero se me acercó el sancionador y me dice: “Si haces ruido, te saco”. ¿Entonces cómo ayudaba a Román, estando atrás o en la esquina? En la esquina.

