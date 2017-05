Cardoza confía en sorprender

Instalado en Rusia, el muchacho Yader Cardoza de Ciudad Sandino, tiene su confianza más grande que el monte Everest. Este jueves enfrentará al debutante Mikhail Aloyan por el título internacional 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), buscando un triunfo que revitalice su carrera y lo acerque a una segunda oportunidad de campeonato del mundo.

A nivel internacional, la suerte no ha acompañado a Cardoza, siendo víctima de fallos localistas. Recién acaba de pelear en marzo contra Jamie Colan en Irlanda del Norte, donde cayó por decisión divida. Fue despojado por los jueces de un triunfo legítimo, pero el destino fue justo y en menos de dos meses le tenía preparado una nueva oportunidad, ante un pugilista que aunque apenas realizará su primer combate en profesional es una moneda al aire, pues como boxeador amateur fue dos veces campeón mundial y ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Más preparado

“Me siento mejor que en mi anterior combate, más fuerte por la preparación. Primeramente Dios esta vez sí me haré campeón”, dice Cardoza, presumiendo que su experiencia le debe sacar a flote en territorio enemigo. “Tengo la experiencia, más lona recorrida, mi rival apenas va a entrar a profesional, esa es la ventaja que tengo. He peleado título mundial, he caminado 12 asaltos y él no tiene ese bagaje”, agregó Cardoza.

El peleador pinolero se mantiene en 116-117 libras, manteniendo la categoría controlada. Hoy posiblemente después de su sesión de entrenamiento acaricie o marque las 115. La idea es que el miércoles pueda descansar sin realizar ningún tipo de esfuerzo físico y amanecer el jueves en el peso. “Voy a salir con todo desde el primer asalto, no le daré respiro, si puedo noquearlo lo haré”, señaló.