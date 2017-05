Nadal debuta este miércoles en Madrid

El tenista español Rafa Nadal aseguró este lunes que llega al torneo Masters 1000 de Madrid “en una buena dinámica” y que podrá competir bien, pese a una otitis de última hora que le está causando “molestias”.

“Las sensaciones son buenas, vengo con una buena dinámica, vengo entrenando y compitiendo bien desde hace bastantes meses seguidos y eso te da tranquilidad para encarar los eventos”, dijo Nadal en rueda de prensa este lunes. El reciente ganador de Montecarlo y el torneo de Barcelona aspira a lograr su quinto trofeo madrileño, tras los de 2005, 2010, 2013 y 2014.

El tenista español esperaba iniciar su periplo en el torneo hoy frente al italiano Fabio Fognini, pero tras sufrir una otitis, consideró que lo mejor será comenzar este miércoles. “No es nada importante, pero es la primera vez que me pasa. Es molesto, te genera dolor de cabeza y, a veces te mareas un poquito”, explicó Nadal, afirmando que sus problemas de oído empezaron en la madrugada del viernes.

Entrena sin problemas

“Me siento mejor que ayer, entreno con normalidad, no creo que sea un problema”, añadió, antes de afirmar que “la intención era jugar el martes, pero con esto creo que es mejor empezar el miércoles”.

Preguntado por el irregular comienzo de temporada de Novak Djokovic y Andy Murray, el tenista español no dudó en afirmar que “de los mejores jugadores del mundo, siempre esperas lo mejor, (y esta irregularidad) no va a ser lo que va a ocurrir el resto de la temporada”. “Por varias circunstancias, algunos partidos que podían haber caído de su lado no lo han hecho, pero eso no quita que son jugadores distintos, quizá superiores a todo el mundo”, dijo.

“No tengo ninguna duda de que van a estar peleando por todas las cosas de aquí en adelante”, añadió Nadal, quien tampoco quiso opinar sobre la decisión de Djokovic de cambiar de entrenador. “Si él cree que necesitaba eso, está claro que es la decisión adecuada”, dijo Nadal, recordando que él no ha cambiado nunca de equipo por lo que “no puedo analizar cómo puede afectar al juego de Novak”.